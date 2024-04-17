Губернатор Моор доложил Путину об ухудшении ситуации с паводком

Моор: прогноз по паводку в Тюменской области ухудшился в два раза
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Губернатор Тюменской области в Казанке. Тюмень, моор александр, казанка
Александр Моор выступил с докладом Владимиру Путину о паводке в Тюменской области Фото:
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Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным.

«Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор.

Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку.

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Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным. «Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор. Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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