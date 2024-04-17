Губернатор Моор доложил Путину об ухудшении ситуации с паводком

Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным.
«Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор.
Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку.
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Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным. «Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор. Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку.