Губернатор Моор доложил Путину об ухудшении ситуации с паводком

Моор: прогноз по паводку в Тюменской области ухудшился в два раза

17 апреля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил с докладом Владимиру Путину о паводке в Тюменской области Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным. «Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор. Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Александр Моор сообщил, что прогноз по паводку в регионе ухудшился в два раза. Свое заявление глава Тюменской области сделал вовремя совещания с Владимиром Путиным. «Количество населенных пунктов и домов, которые попадут в зону подтопления, отличаются от тех цифр, которые я докладывал ранее. Актуальные данные такие: подвергнется подтоплению 101 населенный пункт вместо 51, 6 387 домовладений вместо 1 847 и порядка 17 500 жителей, которые в этих домах проживают, вместо 7 300, о которых я говорил», — сообщил Александр Моор. Губернатор Александр Моор отчитался о ситуации в регионе во время совещания с главами регионов и Владимиром Путиным. В настоящий момент в Тюменской области объявлен режим ЧС по паводку.