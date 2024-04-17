Губернатор Моор: на федеральной трассе демонтировали дамбу, подаренную МЧС

17 апреля 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор доложил президенту Владимиру Путину об ухудшении ситуации с паводком Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО Водоналивную дамбу, которую устанавливали с 15 апреля вдоль федеральной трассы Р-402 начали демонтировать. Как рассказал губернатор Тюменской области на селекторном совещании с президентом Владимиром Путином, демонтаж произошел из-за ухудшения прогноза. «Еще один объект, про который я Вам докладывал — про федеральную трассу Р-402. Там оперативна была выделена водоналивная дамба 4 км из резерва МЧС. В понедельник ее устанавливали, почти 800 метров установили, но поскольку прогноз по населенным пунктам пришел более высокий — мы воду слили, свернули. Потому что вода через нее на метр перельется. На трассе отсыпаем грунтом, первый слой уже прошли. А эту водоналивную дамбу будем использовать для защиты населенных пунктов», — сказал Александр Моор. Водоналивную дамбу привезли в Тюмень 11 апреля. Конструкция сооружения позволяет установить его в короткие сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водоналивную дамбу, которую устанавливали с 15 апреля вдоль федеральной трассы Р-402 начали демонтировать. Как рассказал губернатор Тюменской области на селекторном совещании с президентом Владимиром Путином, демонтаж произошел из-за ухудшения прогноза. «Еще один объект, про который я Вам докладывал — про федеральную трассу Р-402. Там оперативна была выделена водоналивная дамба 4 км из резерва МЧС. В понедельник ее устанавливали, почти 800 метров установили, но поскольку прогноз по населенным пунктам пришел более высокий — мы воду слили, свернули. Потому что вода через нее на метр перельется. На трассе отсыпаем грунтом, первый слой уже прошли. А эту водоналивную дамбу будем использовать для защиты населенных пунктов», — сказал Александр Моор. Водоналивную дамбу привезли в Тюмень 11 апреля. Конструкция сооружения позволяет установить его в короткие сроки.