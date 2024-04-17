Файзуллин: 35 комиссий в Оренбуржье обследовали более тысячи домов

Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что в Оренбургской области обследовали 1,2 тыс. домов, пострадавших от паводка. Для этого было задействовано 35 комиссий. Об этом стало известно из совещания главы государства с членами правительства.
«В Оренбургской области создано 35 комиссий, которые оперативно уже сегодня обследовали более 1,2 тыс. домов на предмет восстановления утраты, утери, включая объекты и дачных товариществ. И здесь мы по мере освобождения от воды будем усиливать рабочие группы для того, чтобы оперативно провести необходимую работу по обследованию», — сказал Файзуллин Путину. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Глава Минстроя пояснил, что ряд домов и социальных объектов в Оренбуржье были освобождены от воды. На сегодняшний день в регионе, в 20 населенных пунктах, была приостановлена работа 135 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 11 объектов образования, 10 объектов здравоохранения, четыре — спорта и шесть — культуры.
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