Челябинская река вышла из берегов и затопила дорогу под Пластом

В Челябинской области в Пластовском районе река Батуровка вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Дамба целая, однако уровень реки Батуровка поднялся. Идет перелив через автодорогу между поселками. На месте работают представители местных администраций и специалисты МЧС», — сообщил telegram-канал ведомства.
В ГУ МЧС отмечают, что угрозы подтопления жилых домов нет. Вода из Батуровки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. Население оповестили о сложившейся ситуации, движение транспорта на данном участке перекрыто — для автомобилистов имеется объездная дорога.
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