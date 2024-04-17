17 апреля 2024

Челябинская река вышла из берегов и затопила дорогу под Пластом

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Сотрудники МЧС держат ситуацию под контролем Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области в Пластовском районе река Батуровка вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Дамба целая, однако уровень реки Батуровка поднялся. Идет перелив через автодорогу между поселками. На месте работают представители местных администраций и специалисты МЧС», — сообщил telegram-канал ведомства.

В ГУ МЧС отмечают, что угрозы подтопления жилых домов нет. Вода из Батуровки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. Население оповестили о сложившейся ситуации, движение транспорта на данном участке перекрыто — для автомобилистов имеется объездная дорога.

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В Челябинской области в Пластовском районе река Батуровка вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Дамба целая, однако уровень реки Батуровка поднялся. Идет перелив через автодорогу между поселками. На месте работают представители местных администраций и специалисты МЧС», — сообщил telegram-канал ведомства. В ГУ МЧС отмечают, что угрозы подтопления жилых домов нет. Вода из Батуровки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. Население оповестили о сложившейся ситуации, движение транспорта на данном участке перекрыто — для автомобилистов имеется объездная дорога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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