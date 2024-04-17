Челябинская река вышла из берегов и затопила дорогу под Пластом

17 апреля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС держат ситуацию под контролем Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Челябинской области в Пластовском районе река Батуровка вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Дамба целая, однако уровень реки Батуровка поднялся. Идет перелив через автодорогу между поселками. На месте работают представители местных администраций и специалисты МЧС», — сообщил telegram-канал ведомства. В ГУ МЧС отмечают, что угрозы подтопления жилых домов нет. Вода из Батуровки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. Население оповестили о сложившейся ситуации, движение транспорта на данном участке перекрыто — для автомобилистов имеется объездная дорога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в Пластовском районе река Батуровка вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу между селами Верхняя Санарка и Радиомайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Дамба целая, однако уровень реки Батуровка поднялся. Идет перелив через автодорогу между поселками. На месте работают представители местных администраций и специалисты МЧС», — сообщил telegram-канал ведомства. В ГУ МЧС отмечают, что угрозы подтопления жилых домов нет. Вода из Батуровки перетекла в озеро Санарское без негативных последствий. Наблюдается положительная динамика снижения уровня воды. Население оповестили о сложившейся ситуации, движение транспорта на данном участке перекрыто — для автомобилистов имеется объездная дорога.