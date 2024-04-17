17 апреля 2024

Легенда русского джаза выступит в Новом Уренгое

В Новом Уренгое состоится концерт Игоря Бутмана
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Квинтет джазового исполнителя Игоря Бутмана. Курган, бутман игорь
Концерт Игоря Бутмана пройдет 21 апреля Фото:

Легенда русского джаза Игорь Бутман выступит 21 апреля в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщила администрация города.

«На сцене ГДК „Октябрь“ 21 апреля в 16:00 состоится концерт квинтета Игоря Бутмана. Мероприятие организовано в рамках Джазового фестиваля», — указано в telegram-канале администрации.

В газовой столице квинтет выйдет на сцену в составе: саксофонист Игорь Бутман, пианист Антон Баронин, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Артем Баскаков. Концерт ранее был перенесен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Легенда русского джаза Игорь Бутман выступит 21 апреля в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщила администрация города. «На сцене ГДК „Октябрь“ 21 апреля в 16:00 состоится концерт квинтета Игоря Бутмана. Мероприятие организовано в рамках Джазового фестиваля», — указано в telegram-канале администрации. В газовой столице квинтет выйдет на сцену в составе: саксофонист Игорь Бутман, пианист Антон Баронин, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Артем Баскаков. Концерт ранее был перенесен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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