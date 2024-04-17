Легенда русского джаза выступит в Новом Уренгое

Концерт Игоря Бутмана пройдет 21 апреля
Легенда русского джаза Игорь Бутман выступит 21 апреля в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщила администрация города.
«На сцене ГДК „Октябрь“ 21 апреля в 16:00 состоится концерт квинтета Игоря Бутмана. Мероприятие организовано в рамках Джазового фестиваля», — указано в telegram-канале администрации.
В газовой столице квинтет выйдет на сцену в составе: саксофонист Игорь Бутман, пианист Антон Баронин, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Артем Баскаков. Концерт ранее был перенесен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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