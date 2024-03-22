22 марта 2024

В ЯНАО отменили концерт Игоря Бутмана после теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Бутман на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, бутман игорь
Мероприятие перенесено на 21 апреля Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концерт джазового музыканта Игоря Бутмана и его квинтета в Новом Уренгое отменен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мероприятие перенесено на 21 апреля.

«Уважаемые зрители, в связи с трагедией концерт Квинтета Игоря Бутмана с 25 марта перенесен на 21 апреля 2024 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату», — сообщается в telegram-канале организаторов мероприятия — МАОУ «Централизованная клубная система» Нового Уренгоя.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Концерт джазового музыканта Игоря Бутмана и его квинтета в Новом Уренгое отменен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мероприятие перенесено на 21 апреля. «Уважаемые зрители, в связи с трагедией концерт Квинтета Игоря Бутмана с 25 марта перенесен на 21 апреля 2024 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату», — сообщается в telegram-канале организаторов мероприятия — МАОУ «Централизованная клубная система» Нового Уренгоя. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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