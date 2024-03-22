В ЯНАО отменили концерт Игоря Бутмана после теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Мероприятие перенесено на 21 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Концерт джазового музыканта Игоря Бутмана и его квинтета в Новом Уренгое отменен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мероприятие перенесено на 21 апреля. «Уважаемые зрители, в связи с трагедией концерт Квинтета Игоря Бутмана с 25 марта перенесен на 21 апреля 2024 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату», — сообщается в telegram-канале организаторов мероприятия — МАОУ «Централизованная клубная система» Нового Уренгоя. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт джазового музыканта Игоря Бутмана и его квинтета в Новом Уренгое отменен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мероприятие перенесено на 21 апреля. «Уважаемые зрители, в связи с трагедией концерт Квинтета Игоря Бутмана с 25 марта перенесен на 21 апреля 2024 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату», — сообщается в telegram-канале организаторов мероприятия — МАОУ «Централизованная клубная система» Нового Уренгоя. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ранее выразил соболезнования всем погибшим и пострадавшим от террористов в Подмосковье. Трагедия в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 133 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.