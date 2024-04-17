Суд отказался ускорить процесс взыскания с экс-владельцев ЧЭМК 25,8 млрд рублей

18 апреля 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Заседание суда проходило в закрытом режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Арбитражный суд Свердловской области 17 апреля отклонил ходатайство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по ускорению процесса по взысканию 25,8 млрд рублей с бывших владельцев предприятия. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Деньги с семьи бизнесмена Юрия Антипова взыскиваются по требованию Генпрокуратуры РФ, в рамках национализации ЧЭМК. «Об отказе в удовлетворении заявления об ускорении рассмотрения дела. В ответ на заявление ОАО „Челябинский электрометаллургический комбинат“», — указано в картотеке. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому текст решения публиковаться не будет. ЧЭМК подавал ходатайство 17 апреля. С 13 марта по решению суда собственником комбината является Росимущество. По данным URA.RU новые собственники просили суд ускорить процесс взыскания с бывших владельцев 25,8 млрд рублей, чтобы можно было снять арест с предприятия и полученные деньги вернуть на комбинат. Свердловский арбитраж удовлетворил 28 февраля требования Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. В ведомстве посчитали, что приватизация комбината в 1992 году была незаконной. К Росимуществу отошли ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). На все предприятия наложен арест. С 14 марта Генпрокуратура подала иск к бывшим владельцам ЧЭМК. С Юрия Антипова, его жены Людмилы, сына Михаила и их семейной компании «Эталон» взыскивают солидарно 25 млрд 830 млн рублей. В Генпрокуратуре посчитали, что эти деньги семья бизнесмена вывела незаконно и средства надо вернуть государства. Все счета и имущество Антиповых арестовано. Представители Антиповых для СМИ недоступны и процесс не комментируют. Национализация ЧЭМК коснулась и группы компаний «Ариант». Ранее эти бизнес-структуры были объединены в один холдинг. Решением арбитражного суда Челябинской области предприятия «Арианта» перешли в собственность государства, а с их бывших владельцев и с экс-владельцев ЧЭМК взыскивают солидарно уже 105 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Свердловской области 17 апреля отклонил ходатайство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по ускорению процесса по взысканию 25,8 млрд рублей с бывших владельцев предприятия. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. Деньги с семьи бизнесмена Юрия Антипова взыскиваются по требованию Генпрокуратуры РФ, в рамках национализации ЧЭМК. «Об отказе в удовлетворении заявления об ускорении рассмотрения дела. В ответ на заявление ОАО „Челябинский электрометаллургический комбинат“», — указано в картотеке. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому текст решения публиковаться не будет. ЧЭМК подавал ходатайство 17 апреля. С 13 марта по решению суда собственником комбината является Росимущество. По данным URA.RU новые собственники просили суд ускорить процесс взыскания с бывших владельцев 25,8 млрд рублей, чтобы можно было снять арест с предприятия и полученные деньги вернуть на комбинат. Свердловский арбитраж удовлетворил 28 февраля требования Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. В ведомстве посчитали, что приватизация комбината в 1992 году была незаконной. К Росимуществу отошли ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). На все предприятия наложен арест. С 14 марта Генпрокуратура подала иск к бывшим владельцам ЧЭМК. С Юрия Антипова, его жены Людмилы, сына Михаила и их семейной компании «Эталон» взыскивают солидарно 25 млрд 830 млн рублей. В Генпрокуратуре посчитали, что эти деньги семья бизнесмена вывела незаконно и средства надо вернуть государства. Все счета и имущество Антиповых арестовано. Представители Антиповых для СМИ недоступны и процесс не комментируют. Национализация ЧЭМК коснулась и группы компаний «Ариант». Ранее эти бизнес-структуры были объединены в один холдинг. Решением арбитражного суда Челябинской области предприятия «Арианта» перешли в собственность государства, а с их бывших владельцев и с экс-владельцев ЧЭМК взыскивают солидарно уже 105 млрд рублей.