Собственником ЧЭМК стало Росимущество. Скрин

14 марта 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Челябинский электрометаллургический комбинат — лидер в стране по своему профилю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта информация подтверждается сервисом СБИС. «Сведения об учредителях юридического лица — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». Такая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 марта. Согласно сервису СБИС, владелец ЧЭМК — компания «Эталон» — из состава учредителей вышла. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову. По информации URA.RU, в дальнейшем комбинат могут передать «Ростеху». Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта. Учредителем ЧЭМК стало Росимущество Фото: Скрин базы данных ЕГРЮЛ Компания «Эталон» вышла из состава учредителей Фото: скрин базы данных Сбис Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта информация подтверждается сервисом СБИС. «Сведения об учредителях юридического лица — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». Такая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 марта. Согласно сервису СБИС, владелец ЧЭМК — компания «Эталон» — из состава учредителей вышла. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову. По информации URA.RU, в дальнейшем комбинат могут передать «Ростеху». Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта.