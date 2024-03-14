Единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта информация подтверждается сервисом СБИС.
«Сведения об учредителях юридического лица — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». Такая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 марта. Согласно сервису СБИС, владелец ЧЭМК — компания «Эталон» — из состава учредителей вышла.
Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.
Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову. По информации URA.RU, в дальнейшем комбинат могут передать «Ростеху». Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта.
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