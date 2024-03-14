Собственником ЧЭМК стало Росимущество. Скрин

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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат — лидер в стране по своему профилю Фото:

Единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта информация подтверждается сервисом СБИС.

«Сведения об учредителях юридического лица — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». Такая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 марта. Согласно сервису СБИС, владелец ЧЭМК — компания «Эталон» — из состава учредителей вышла.

Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову. По информации URA.RU, в дальнейшем комбинат могут передать «Ростеху». Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта.

Учредителем ЧЭМК стало Росимущество
Учредителем ЧЭМК стало Росимущество
Фото:
Компания «Эталон» вышла из состава учредителей
Компания «Эталон» вышла из состава учредителей
Фото:

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Единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эта информация подтверждается сервисом СБИС. «Сведения об учредителях юридического лица — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом». Такая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 марта. Согласно сервису СБИС, владелец ЧЭМК — компания «Эталон» — из состава учредителей вышла. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Ранее активы ЧЭМК принадлежали миллиардеру Юрию Антипову. По информации URA.RU, в дальнейшем комбинат могут передать «Ростеху». Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. Апелляционная жалоба Юрия Антипова и Людмилы Антиповых зарегистрирована 5 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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