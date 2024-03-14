Генпрокуратура взыскивает с экс-владельца ЧЭМК Антипова 26 млрд рублей

В ближайшее время суд примет решение о рассмотрении иска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура потребовала взыскать с экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова и членов его семьи почти 26 млрд рублей. По мнению надзорного ведомства, эти средства были получены в качестве «необоснованного обогащения», сообщили URA.RU 14 марта в Арбитражном суде Челябинской области.

«Генпрокуратура, действующая в интересах Российской Федерации, обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Антипову Юрию Васильевичу, Антиповой Людмиле Александровне, Антипову Михаилу Юрьевичу, АО „Компания Эталон“. В нем она просит взыскать с них солидарно в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в размере 25 млрд 830 млн 654 тысячи 442 рубля 81 копейку», — пояснили в пресс-службе суда.

Одновременно надзорное ведомство потребовало принять обеспечительные меры в отношении Антиповых. Это подразумевает запрета любых действий и принятии решений в отношении их движимого и недвижимого имущества.

Как следует из материалов дела, поводом стало соглашение о прощении долга, заключенное 19 октября 2022 года АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (ее акциями владели Антиповы и еще несколько человек) и самим Юрием Антиповым. Соглашение предусматривало освобождение миллиардера от обязательств по возврату государственных средств в размере 22 млрд 912 млн 200 тысяч рублей и процентов по ним в размере 2 млрд 918 млн 454 тысяч рублей. По мнению генпрокуратуры «прощение долга на столь существенную сумму не имело экономической целесообразности, осуществлено в ущерб публичным интересам».

Сейчас единственным владельцем Челябинского электрометаллургического комбината стало Росимущество. Соответствующие изменения внесены в базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Антипов оспорил решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче государству активов группы.