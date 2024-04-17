Екатеринбургские электросамокатчики попали в поле зрения Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после инцидентов с электросамокатами в Свердловской области, в результате которых пострадали несовершеннолетний и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. Ребенка с травмами был госпитализирован», — сказано в официальном telegram-канале Следственного комитета «Следком».
Также другой несовершеннолетний на электросамокате упал на прохожую женщину. Она тоже была доставлена в больницу с различными травмами.
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