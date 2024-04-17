17 апреля 2024

Екатеринбургские электросамокатчики попали в поле зрения Бастрыкина

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На двоих несовершеннолетних заведут уголовные дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после инцидентов с электросамокатами в Свердловской области, в результате которых пострадали несовершеннолетний и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. Ребенка с травмами был госпитализирован», — сказано в официальном telegram-канале Следственного комитета «Следком».

Также другой несовершеннолетний на электросамокате упал на прохожую женщину. Она тоже была доставлена в больницу с различными травмами.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после инцидентов с электросамокатами в Свердловской области, в результате которых пострадали несовершеннолетний и женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на ребенка. Ребенка с травмами был госпитализирован», — сказано в официальном telegram-канале Следственного комитета «Следком». Также другой несовершеннолетний на электросамокате упал на прохожую женщину. Она тоже была доставлена в больницу с различными травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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