17 апреля 2024

В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, мчс, пожарная охрана, пожарный
Поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской Фото:

В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области.

«В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА.

По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале.

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В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области. «В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА. По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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