В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

18 апреля 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области. «В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА. По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области. «В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА. По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале.