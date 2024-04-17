В Воронеже в ангаре загорелись пиломатериалы и станки

В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области.
«В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА.
По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале.
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В Воронеже горит склад пиломатериалов и станков, информация о пострадавших и причинах пожара уточняется. Об этом заявили в МЧС Воронежской области. «В 21:15 по местному времени в МЧС России поступило сообщение о пожаре в ангаре в районе улице Новосибирской», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, горит склад пиломатериалов и станков. Кроме того, там предупредили об опасности БПЛА. По данным губернатора региона Александра Гусева, ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. «По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание», — написал Гусев в своем telegram-канале.