17 апреля 2024

В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, субмарина,  stock
Канада планирует купить подводные лодки для защиты в Арктике Фото:

НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.

«Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключалась в том, чтобы подготовиться к возможному конфликту», — передает слова генерала немецкая газета Welt. Так он ответил на вопрос, должен ли Североатлантический альянс готовиться к военному конфликту. По его словам, Россия уже много лет вооружается в Арктике. Этому свидетельствует открытие новых военных баз и возобновление работы старых, заявил Кристофферсен.

Канада рассматривала закупку атомных подводных лодок для защиты береговой линии в Арктическом регионе, об этом писала «Национальная служба новостей». По этому поводу страна уже провела переговоры с США и Великобританией. В МИД РФ заявляли, что РФ будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексными мерами, в том числе превентивного характера.

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НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. «Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключалась в том, чтобы подготовиться к возможному конфликту», — передает слова генерала немецкая газета Welt. Так он ответил на вопрос, должен ли Североатлантический альянс готовиться к военному конфликту. По его словам, Россия уже много лет вооружается в Арктике. Этому свидетельствует открытие новых военных баз и возобновление работы старых, заявил Кристофферсен. Канада рассматривала закупку атомных подводных лодок для защиты береговой линии в Арктическом регионе, об этом писала «Национальная служба новостей». По этому поводу страна уже провела переговоры с США и Великобританией. В МИД РФ заявляли, что РФ будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексными мерами, в том числе превентивного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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