В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

18 апреля 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Канада планирует купить подводные лодки для защиты в Арктике Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. «Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключалась в том, чтобы подготовиться к возможному конфликту», — передает слова генерала немецкая газета Welt . Так он ответил на вопрос, должен ли Североатлантический альянс готовиться к военному конфликту. По его словам, Россия уже много лет вооружается в Арктике. Этому свидетельствует открытие новых военных баз и возобновление работы старых, заявил Кристофферсен. Канада рассматривала закупку атомных подводных лодок для защиты береговой линии в Арктическом регионе, об этом писала «Национальная служба новостей». По этому поводу страна уже провела переговоры с США и Великобританией. В МИД РФ заявляли, что РФ будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексными мерами, в том числе превентивного характера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО нужно «надежно удержать» Россию от конфликта с альянсом на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону. Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. «Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключалась в том, чтобы подготовиться к возможному конфликту», — передает слова генерала немецкая газета Welt. Так он ответил на вопрос, должен ли Североатлантический альянс готовиться к военному конфликту. По его словам, Россия уже много лет вооружается в Арктике. Этому свидетельствует открытие новых военных баз и возобновление работы старых, заявил Кристофферсен. Канада рассматривала закупку атомных подводных лодок для защиты береговой линии в Арктическом регионе, об этом писала «Национальная служба новостей». По этому поводу страна уже провела переговоры с США и Великобританией. В МИД РФ заявляли, что РФ будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексными мерами, в том числе превентивного характера.