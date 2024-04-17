Депздрав рассказал, в каком возрасте тюменские дети заболевают раком

В Тюменской области дети чаще заболевают раком в возрасте от четырех до шести лет. Ежегодно на территории региона выявляются 40-45 пациентов детей со злокачественными новообразованиями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Возрастной пик заболеваний приходится на возраст 4-6 лет (25%). В чуть меньших долях — на возраст 1-3 года (22%) и 7-12 лет (23%). Согласно статистике, острый лейкоз является самым частым онкологическим заболеванием детского возраста. Наиболее часто поражает детей в возрасте 2-5 лет», — рассказали в депздраве на основе данных прошлого года.
В 2023 году в структуре детей с вновь выявленными злокачественными заболеваниями 46% составляют пациенты с острыми лейкозами, лимфомы, саркомы, образования ЦНС. По словам депздрава, показатели сопоставимы со статистическими данными РФ и общемировыми. Ежегодно на территории региона выявляются порядком 40-45 пациентов детского возраста со злокачественными новообразованиями.
Сейчас получены хорошие результаты в терапии данного заболевания. Улучшение результатов лечения острых лейкозов обусловлено внедрением в практику международных программ лечения, сопроводительной терапией, совершенствованием лабораторной диагностики. Это дает возможность пациентам шанс на достижение длительной и стойкой ремиссии, приводящей к излечению, заявили в ведомстве.
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В Тюменской области дети чаще заболевают раком в возрасте от четырех до шести лет. Ежегодно на территории региона выявляются 40-45 пациентов детей со злокачественными новообразованиями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Возрастной пик заболеваний приходится на возраст 4-6 лет (25%). В чуть меньших долях — на возраст 1-3 года (22%) и 7-12 лет (23%). Согласно статистике, острый лейкоз является самым частым онкологическим заболеванием детского возраста. Наиболее часто поражает детей в возрасте 2-5 лет», — рассказали в депздраве на основе данных прошлого года. В 2023 году в структуре детей с вновь выявленными злокачественными заболеваниями 46% составляют пациенты с острыми лейкозами, лимфомы, саркомы, образования ЦНС. По словам депздрава, показатели сопоставимы со статистическими данными РФ и общемировыми. Ежегодно на территории региона выявляются порядком 40-45 пациентов детского возраста со злокачественными новообразованиями. Сейчас получены хорошие результаты в терапии данного заболевания. Улучшение результатов лечения острых лейкозов обусловлено внедрением в практику международных программ лечения, сопроводительной терапией, совершенствованием лабораторной диагностики. Это дает возможность пациентам шанс на достижение длительной и стойкой ремиссии, приводящей к излечению, заявили в ведомстве.