Депздрав рассказал, в каком возрасте тюменские дети заболевают раком

Депздрав: дети в Тюменской области заболевают раком в возрасте 4-6 лет

18 апреля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Острый лейкоз является самым частым онкологическим заболеванием среди детей Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области дети чаще заболевают раком в возрасте от четырех до шести лет. Ежегодно на территории региона выявляются 40-45 пациентов детей со злокачественными новообразованиями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Возрастной пик заболеваний приходится на возраст 4-6 лет (25%). В чуть меньших долях — на возраст 1-3 года (22%) и 7-12 лет (23%). Согласно статистике, острый лейкоз является самым частым онкологическим заболеванием детского возраста. Наиболее часто поражает детей в возрасте 2-5 лет», — рассказали в депздраве на основе данных прошлого года. В 2023 году в структуре детей с вновь выявленными злокачественными заболеваниями 46% составляют пациенты с острыми лейкозами, лимфомы, саркомы, образования ЦНС. По словам депздрава, показатели сопоставимы со статистическими данными РФ и общемировыми. Ежегодно на территории региона выявляются порядком 40-45 пациентов детского возраста со злокачественными новообразованиями. Сейчас получены хорошие результаты в терапии данного заболевания. Улучшение результатов лечения острых лейкозов обусловлено внедрением в практику международных программ лечения, сопроводительной терапией, совершенствованием лабораторной диагностики. Это дает возможность пациентам шанс на достижение длительной и стойкой ремиссии, приводящей к излечению, заявили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области дети чаще заболевают раком в возрасте от четырех до шести лет. Ежегодно на территории региона выявляются 40-45 пациентов детей со злокачественными новообразованиями. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Возрастной пик заболеваний приходится на возраст 4-6 лет (25%). В чуть меньших долях — на возраст 1-3 года (22%) и 7-12 лет (23%). Согласно статистике, острый лейкоз является самым частым онкологическим заболеванием детского возраста. Наиболее часто поражает детей в возрасте 2-5 лет», — рассказали в депздраве на основе данных прошлого года. В 2023 году в структуре детей с вновь выявленными злокачественными заболеваниями 46% составляют пациенты с острыми лейкозами, лимфомы, саркомы, образования ЦНС. По словам депздрава, показатели сопоставимы со статистическими данными РФ и общемировыми. Ежегодно на территории региона выявляются порядком 40-45 пациентов детского возраста со злокачественными новообразованиями. Сейчас получены хорошие результаты в терапии данного заболевания. Улучшение результатов лечения острых лейкозов обусловлено внедрением в практику международных программ лечения, сопроводительной терапией, совершенствованием лабораторной диагностики. Это дает возможность пациентам шанс на достижение длительной и стойкой ремиссии, приводящей к излечению, заявили в ведомстве.