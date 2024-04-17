Жители ЯНАО начали скупать игровые приставки

18 апреля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость приставок в регионе в районе восьми тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на 43% увеличился спрос на игровые приставки в марте 2024 года. Их средняя стоимость в регионе около восьми тысяч. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито». «В Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники. Например, в топе на первом месте игровые приставки. Продажи увеличились на 43% год к году», — рассказали аналитики. Средняя стоимость приставок в регионе в районе восьми тысяч рублей. На второй строчке расположились мобильные телефоны. Их стали покупать чаще на 36%. Средняя стоимость составила 53 тысячи рублей. Среди всей электроники именно смартфоны возглавляют долю предложения в регионе порядка 13%. Кроме того, выросли и продажи новых планшетов и электронных книг на 18% год к году. Планшет можно было приобрести в среднем за 11 тысяч рублей, а электронную книгу — за пять рублей. Жители ЯНАО все чаще покупают себе беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки и фитнесс-браслеты. Спрос на гаджеты особенно увеличился в канун 8 Марта. Продажи выросли на 25% как в штуках, так и в денежном выражении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на 43% увеличился спрос на игровые приставки в марте 2024 года. Их средняя стоимость в регионе около восьми тысяч. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито». «В Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2024 года среди электроники значительнее всего выросли продажи именно новой техники. Например, в топе на первом месте игровые приставки. Продажи увеличились на 43% год к году», — рассказали аналитики. Средняя стоимость приставок в регионе в районе восьми тысяч рублей. На второй строчке расположились мобильные телефоны. Их стали покупать чаще на 36%. Средняя стоимость составила 53 тысячи рублей. Среди всей электроники именно смартфоны возглавляют долю предложения в регионе порядка 13%. Кроме того, выросли и продажи новых планшетов и электронных книг на 18% год к году. Планшет можно было приобрести в среднем за 11 тысяч рублей, а электронную книгу — за пять рублей. Жители ЯНАО все чаще покупают себе беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки и фитнесс-браслеты. Спрос на гаджеты особенно увеличился в канун 8 Марта. Продажи выросли на 25% как в штуках, так и в денежном выражении.