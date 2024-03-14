Жители ЯНАО полюбили беспроводные технологичные гаджеты

Продажи беспроводных гаджетов на Ямале увеличились на 25%

15 марта 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Беспроводные гаджеты завоевывают популярность у жителей ЯНАО Фото: Стас Этвеш © URA.RU Жители ЯНАО все чаще покупают себе беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки и фитнесс-браслеты. Спрос на гаджеты особенно увеличился в канун 8 Марта. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Мегафон» и Yota. «С 4 по 8 марта продажи гаджетов в ЯНАО выросли на 25% как в штуках, так и в денежном выражении по сравнению со средней неделей года. В предпраздничные семь дней покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%», — рассказали специалисты. Наиболее быстрорастущими категориями покупок стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». «На Ямале лидер — беспроводные наушники. Продажи этих аксессуаров увеличились в денежном эквиваленте на 185%», — отметили в «Мегафоне». Самыми популярными моделями наушников стали Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active и Apple Airpods. Жители Ямала также проявляют активный интерес к фитнес-браслетам, продажа которых увеличилась на 75% с начала года. «Смарт-часы пользовались спросом наравне с фитнес-браслетами. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act», — рассказали аналитики. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса жителей ЯНАО к умным устройствам. За 2023 год спрос на смарт-девайсы увеличился в более чем три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО все чаще покупают себе беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки и фитнесс-браслеты. Спрос на гаджеты особенно увеличился в канун 8 Марта. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Мегафон» и Yota. «С 4 по 8 марта продажи гаджетов в ЯНАО выросли на 25% как в штуках, так и в денежном выражении по сравнению со средней неделей года. В предпраздничные семь дней покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%», — рассказали специалисты. Наиболее быстрорастущими категориями покупок стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». «На Ямале лидер — беспроводные наушники. Продажи этих аксессуаров увеличились в денежном эквиваленте на 185%», — отметили в «Мегафоне». Самыми популярными моделями наушников стали Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active и Apple Airpods. Жители Ямала также проявляют активный интерес к фитнес-браслетам, продажа которых увеличилась на 75% с начала года. «Смарт-часы пользовались спросом наравне с фитнес-браслетами. В топе продаж — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Act», — рассказали аналитики. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса жителей ЯНАО к умным устройствам. За 2023 год спрос на смарт-девайсы увеличился в более чем три раза.