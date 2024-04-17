Кофейня находится по адресу Красный пер., 14
В Екатеринбурге черная Toyota Camry без номеров протаранила кофейню «Метро Динамо» и осталась в кустах. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«С места происшествия водитель скрылся. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.
На кадрах видно, что машина сбила стойки, держащие навес кофейни. Так же пострадала и летняя веранда. Машина стоит в кустах, за рулем никого, а регистрационные номера отсутствуют.
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