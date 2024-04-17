17 апреля 2024

Неизвестный на машине протаранил кофейню «Метро Динамо» в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , торговля, кофейня, общепит, кофе, лед, кофетерий
Кофейня находится по адресу Красный пер., 14 Фото:

В Екатеринбурге черная Toyota Camry без номеров протаранила кофейню «Метро Динамо» и осталась в кустах. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«С места происшествия водитель скрылся. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

На кадрах видно, что машина сбила стойки, держащие навес кофейни. Так же пострадала и летняя веранда. Машина стоит в кустах, за рулем никого, а регистрационные номера отсутствуют.

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В Екатеринбурге черная Toyota Camry без номеров протаранила кофейню «Метро Динамо» и осталась в кустах. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «С места происшествия водитель скрылся. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства. На кадрах видно, что машина сбила стойки, держащие навес кофейни. Так же пострадала и летняя веранда. Машина стоит в кустах, за рулем никого, а регистрационные номера отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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