В РФ предложили меры для снижения бедности вдвое к 2030 году

18 апреля 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

Индексации пенсий снизит уровень бедности вдвое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для снижения бедности в России стоит изменить способ расчета прожиточного минимума (ПМ), введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан и подход к индексации пенсий. Эти инициативы помогут в 2030 году снизить уровень бедности вдвое. Об этом заявили эксперты Института ВЭБа. «При повышении ПМ по предложенной формуле в 2026—2030 годах доля среднедоходной группы временно снизится. Удельный вес малоимущих в последующие годы будет значительно сокращаться благодаря ускоренному росту экономики, несмотря на повышение ПМ», — слова экспертов передают «Ведомости». Инициативы позволят достичь роста реальных доходов населения на 4,7% в год в среднем за 2023—2035 года и 4,1% — в 2036—2050 года. Помимо того, это снизит уровень бедности вдвое к 2030 году. Еще одна инициатива ВЭБа — это ввести единое пособие по нуждаемости для малоимущих граждан для повышения их доходов до ПМ. Пособие предлагается выплачивать по принципу социального контракта, когда обязательство на себя берет государство и получатель льготы. Например, от него требуется трудоустроиться. Эксперты института также предложили изменить подход к индексации пенсий. Повышение выплат нужно проводить как для неработающих, так и для трудоустроенных пенсионеров. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек. По итогам 2023 года в России был зафиксирован исторический уровень бедности. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, уровень бедности нужно сводить к нулю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для снижения бедности в России стоит изменить способ расчета прожиточного минимума (ПМ), введение единого пособия для малоимущих бездетных граждан и подход к индексации пенсий. Эти инициативы помогут в 2030 году снизить уровень бедности вдвое. Об этом заявили эксперты Института ВЭБа. «При повышении ПМ по предложенной формуле в 2026—2030 годах доля среднедоходной группы временно снизится. Удельный вес малоимущих в последующие годы будет значительно сокращаться благодаря ускоренному росту экономики, несмотря на повышение ПМ», — слова экспертов передают «Ведомости». Инициативы позволят достичь роста реальных доходов населения на 4,7% в год в среднем за 2023—2035 года и 4,1% — в 2036—2050 года. Помимо того, это снизит уровень бедности вдвое к 2030 году. Еще одна инициатива ВЭБа — это ввести единое пособие по нуждаемости для малоимущих граждан для повышения их доходов до ПМ. Пособие предлагается выплачивать по принципу социального контракта, когда обязательство на себя берет государство и получатель льготы. Например, от него требуется трудоустроиться. Эксперты института также предложили изменить подход к индексации пенсий. Повышение выплат нужно проводить как для неработающих, так и для трудоустроенных пенсионеров. Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в целом по РФ в первом квартале 2023 года составила 19,6 миллиона человек. По итогам 2023 года в России был зафиксирован исторический уровень бедности. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, уровень бедности нужно сводить к нулю.