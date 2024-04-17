Уровень воды в Тоболе в Кургане резко вырос за два часа

18 апреля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Прирост воды составил 16 сантиметров за два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос на 16 сантиметров за два часа. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». На данный момент уровень составляет 964 сантиметра. «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 18 апреля в 04:00: 964 сантиметра», — указано на карте. Прирост воды за шесть часов составил 21 сантиметр. В Кетовском округе в районе деревни Санаторной уровень сохраняется на отметке выше 11 метров. В районе Кетово и Крюково — выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 530 сантиметров, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос на 16 сантиметров за два часа. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». На данный момент уровень составляет 964 сантиметра. «Курган, река Тобол. Уровень воды над нулем поста 18 апреля в 04:00: 964 сантиметра», — указано на карте. Прирост воды за шесть часов составил 21 сантиметр. В Кетовском округе в районе деревни Санаторной уровень сохраняется на отметке выше 11 метров. В районе Кетово и Крюково — выше 10 метров. В районе села Белозерского уровень воды поднялся выше 530 сантиметров, сообщили в telegram-канале правительства Курганской области.