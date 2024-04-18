Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ

РБК: заменой человека ИИ обеспокоены сотрудники банков и финансисты
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Кванториум. Москва, старт, сеть, ии, проектирование, наука, запуск, компьютер, технологии, искуственный интеллект, ai, нейросети
Финансисты и банкиры стали боятся, что их вытеснит ИИ Фото:

Почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект (ИИ). Больше всего таких людей работает в банках и финансовой сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion.

«Среди работников банковской и финансовой сферы 55% опасаются, что их заменит ИИ. Также обеспокоены специалисты IT — 45%, торговли и общепита — 44%», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования.

Опасения среди участников опроса также высказывают транспортники (39%), медики (38%), представители промышленности (37%), педагоги (34%) и строители (31%). При этом большинство опрошенных считает, что ИИ принесет пользу, его он будет участвовать в развитии медицины, науки и общества.

В России ранее создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов. Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя, пишет НСН.

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Почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект (ИИ). Больше всего таких людей работает в банках и финансовой сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion. «Среди работников банковской и финансовой сферы 55% опасаются, что их заменит ИИ. Также обеспокоены специалисты IT — 45%, торговли и общепита — 44%», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования. Опасения среди участников опроса также высказывают транспортники (39%), медики (38%), представители промышленности (37%), педагоги (34%) и строители (31%). При этом большинство опрошенных считает, что ИИ принесет пользу, его он будет участвовать в развитии медицины, науки и общества. В России ранее создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов. Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя, пишет НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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