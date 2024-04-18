Названы профессии, в которых больше всего обеспокоены заменой человека ИИ

Почти 40% россиян опасаются, что на работе их заменит искусственный интеллект (ИИ). Больше всего таких людей работает в банках и финансовой сфере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion.
«Среди работников банковской и финансовой сферы 55% опасаются, что их заменит ИИ. Также обеспокоены специалисты IT — 45%, торговли и общепита — 44%», — передает РБК, ссылаясь на результаты исследования.
Опасения среди участников опроса также высказывают транспортники (39%), медики (38%), представители промышленности (37%), педагоги (34%) и строители (31%). При этом большинство опрошенных считает, что ИИ принесет пользу, его он будет участвовать в развитии медицины, науки и общества.
В России ранее создали нейросеть, выявляющую террористов среди мигрантов. Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя, пишет НСН.
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