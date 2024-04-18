В Бурятии шестые сутки ищут пропавшую финалистку конкурса «Миссис Бурятия-2024»

18 апреля 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

За все дни поисков пешими группами была закрыта территория более 905 кв. км, пройдено более 2560 км Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Бурятии ведутся поиски финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой, которая пропала в ночь с 11 на 12 апреля вместе со своим знакомым Станиславом Норбоевым. Их последний раз видели возле торгового центра, после чего они исчезли. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Республике Бурятия. «Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон ее автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан», — сказано в сообщении СК. По словам знакомых и родственников, Сэсэг Буинова была индивидуальным предпринимателем и иногда подрабатывала в такси, а Станислав Норбоев работал в дорожном управлении. После исчезновения Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружены в разных местах города и на пригородной территории. В рамках расследования возбуждено уголовное дело об убийстве.

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В Бурятии ведутся поиски финалистки конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буиновой, которая пропала в ночь с 11 на 12 апреля вместе со своим знакомым Станиславом Норбоевым. Их последний раз видели возле торгового центра, после чего они исчезли. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Республике Бурятия. «Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон ее автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении в сторону 100-х кварталов. Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан», — сказано в сообщении СК. По словам знакомых и родственников, Сэсэг Буинова была индивидуальным предпринимателем и иногда подрабатывала в такси, а Станислав Норбоев работал в дорожном управлении. После исчезновения Некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины позже обнаружены в разных местах города и на пригородной территории. В рамках расследования возбуждено уголовное дело об убийстве.