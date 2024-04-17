В Тюменской области в 3 раза выросла стоимость керамзитоблока

18 апреля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

В этом году из-за растущего спроса цена керамзитоблока может вырасти на 15%. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Об этом сообщила руководитель сметно-ревизионной группы застройщика «Меридиан» Юлия Скворцова. «Если в прошлые годы излишки предложения на рынке в зимний период приводили к существенному дисконту из-за заполненности складов основных производителей, то в этом году из-за выросшего спроса излишков продукции на рынке не было даже в зимний период, из-за чего цена не снижалась», — отметила Скворцова в беседе с РБК Тюмень. Уточняется, что за год в регионе в 3,5 раза подорожала цена керамзитоблока. Как сообщила исполнительный директор комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Ангелина Анищенко, спрос на керамзитоблок стал расти задолго до старта строительного сезона. В прошлом году пик цены пришелся на июль. В этом году на фоне растущего спроса и ограниченности предложения стоимость керамзитоблока у основных производителей к июлю может вырасти на 10-15%. Кроме того, выросла на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал. Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. По словам застройщиков, цена материалов в основном растет соразмерно уровню инфляции. Подорожали арматура, керамзитоблок, силикатный кирпич, инертные материалы. Себестоимость строительства квартир в регионе выросла за год больше чем на 30%. Самый значительный рост показали утеплители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Об этом сообщила руководитель сметно-ревизионной группы застройщика «Меридиан» Юлия Скворцова. «Если в прошлые годы излишки предложения на рынке в зимний период приводили к существенному дисконту из-за заполненности складов основных производителей, то в этом году из-за выросшего спроса излишков продукции на рынке не было даже в зимний период, из-за чего цена не снижалась», — отметила Скворцова в беседе с РБК Тюмень. Уточняется, что за год в регионе в 3,5 раза подорожала цена керамзитоблока. Как сообщила исполнительный директор комбината стеновых материалов «Винзер» (ВЗКСМ) Ангелина Анищенко, спрос на керамзитоблок стал расти задолго до старта строительного сезона. В прошлом году пик цены пришелся на июль. В этом году на фоне растущего спроса и ограниченности предложения стоимость керамзитоблока у основных производителей к июлю может вырасти на 10-15%. Кроме того, выросла на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал. Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. По словам застройщиков, цена материалов в основном растет соразмерно уровню инфляции. Подорожали арматура, керамзитоблок, силикатный кирпич, инертные материалы. Себестоимость строительства квартир в регионе выросла за год больше чем на 30%. Самый значительный рост показали утеплители.