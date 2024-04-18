Глава Центробанка ЕС осудила США за желание отобрать активы РФ

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Европейские политики. stock, Кристин Лагард,  stock
Кристин Лагард предупреждает, что отправка российских активов Украине нарушает международное право Фото:
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Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права. С таким мнением выступила президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Инициатором решения о конфискации стали США.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила Кристин Лагард. Ее слова приводит Financial Times.

При этом глава европейского Центробанка подчеркнула, что Запад и США стремятся к защите международного права и хочет, чтобы Россия его также уважала. Однако именно в штатах инициировали отправку активов РФ в пользу Киева.

В настоящий момент резолюция о заморозке активов РФ в пользу Украины находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС, передает Life. При этом Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступают против изъятия активов, сообщает РАПСИ. В США же назвали конфискацию «чистой поэзией».

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Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права. С таким мнением выступила президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Инициатором решения о конфискации стали США. «Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила Кристин Лагард. Ее слова приводит Financial Times. При этом глава европейского Центробанка подчеркнула, что Запад и США стремятся к защите международного права и хочет, чтобы Россия его также уважала. Однако именно в штатах инициировали отправку активов РФ в пользу Киева. В настоящий момент резолюция о заморозке активов РФ в пользу Украины находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС, передает Life. При этом Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступают против изъятия активов, сообщает РАПСИ. В США же назвали конфискацию «чистой поэзией».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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