Глава Центробанка ЕС осудила США за желание отобрать активы РФ

18 апреля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Кристин Лагард предупреждает, что отправка российских активов Украине нарушает международное право Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права. С таким мнением выступила президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Инициатором решения о конфискации стали США. «Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила Кристин Лагард. Ее слова приводит Financial Times. При этом глава европейского Центробанка подчеркнула, что Запад и США стремятся к защите международного права и хочет, чтобы Россия его также уважала. Однако именно в штатах инициировали отправку активов РФ в пользу Киева. В настоящий момент резолюция о заморозке активов РФ в пользу Украины находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС, передает Life . При этом Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступают против изъятия активов, сообщает РАПСИ. В США же назвали конфискацию «чистой поэзией». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфискация российских активов в пользу Украины может привести к нарушению международного права. С таким мнением выступила президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Инициатором решения о конфискации стали США. «Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно. <…> Неосторожные действия могут стать причиной нарушения международного порядка», — отметила Кристин Лагард. Ее слова приводит Financial Times. При этом глава европейского Центробанка подчеркнула, что Запад и США стремятся к защите международного права и хочет, чтобы Россия его также уважала. Однако именно в штатах инициировали отправку активов РФ в пользу Киева. В настоящий момент резолюция о заморозке активов РФ в пользу Украины находится на рассмотрении в Комитете постоянных представителей стран — членов ЕС, передает Life. При этом Китай, Саудовская Аравия и Индонезия выступают против изъятия активов, сообщает РАПСИ. В США же назвали конфискацию «чистой поэзией».