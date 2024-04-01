В США назвали конфискацию замороженных активов РФ поэзией

Успешная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины будет считаться «чистой поэзией». Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — передает слова Джонсона Fox News. Он добавил, что в законе о финансировании Украины могут добавить поправку о конфискации российских активов. Джонсон планирует объединить разные концепции помощи Киеву.
Украина в 2023 году потратила около 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Средства были изъяты у российских банков и предприятий, действовавших на территории Украины. Швейцарские сенаторы также поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины», передает телеканал 360.
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Успешная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины будет считаться «чистой поэзией». Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. «Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — передает слова Джонсона Fox News. Он добавил, что в законе о финансировании Украины могут добавить поправку о конфискации российских активов. Джонсон планирует объединить разные концепции помощи Киеву. Украина в 2023 году потратила около 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Средства были изъяты у российских банков и предприятий, действовавших на территории Украины. Швейцарские сенаторы также поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины», передает телеканал 360.