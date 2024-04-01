В США назвали конфискацию замороженных активов РФ поэзией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Майк Джонсон планирует совместить несколько концепций помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Успешная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины будет считаться «чистой поэзией». Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — передает слова Джонсона Fox News. Он добавил, что в законе о финансировании Украины могут добавить поправку о конфискации российских активов. Джонсон планирует объединить разные концепции помощи Киеву.

Украина в 2023 году потратила около 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Средства были изъяты у российских банков и предприятий, действовавших на территории Украины. Швейцарские сенаторы также поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины», передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Успешная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины будет считаться «чистой поэзией». Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. «Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — передает слова Джонсона Fox News. Он добавил, что в законе о финансировании Украины могут добавить поправку о конфискации российских активов. Джонсон планирует объединить разные концепции помощи Киеву. Украина в 2023 году потратила около 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Средства были изъяты у российских банков и предприятий, действовавших на территории Украины. Швейцарские сенаторы также поддержали законопроект об использовании замороженных средств российского Центробанка на сумму около 8,5 миллиарда долларов для «восстановления Украины», передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...