Компания с миллиардной прибылью зовет пермяков на работу с зарплатой 230 тысяч

В Перми компания ITECO ищет водителей на зарплату в 230 тысяч рублей

18 апреля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Компания расширяет штат в связи с обновлением автопарка Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермякам предлагают работу в компании ITECO, которая специализируется на грузовых перевозках по России и получает миллиардную годовую прибыль. В связи с расширением предприятия и поступлением новой автотехники, фирме требуются водители тягачей. После отработки испытательного срока им обещают зарплату до 230 тысяч рублей. «В связи с расширением автотранспортного предприятия и поступлением новой техники, приглашаем водителей категории Е из Перми. Работа на новых КАМАЗах. На испытательный срок гарантированный доход от 6500 рублей в сутки, не считая выплаты суточных. В целом доход составляет от 180 до 230 тысяч рублей. Предоставляются отпускные из расчета годовой зарплаты и страхование жизни до миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Также водителям обещают оплачивать мобильную связь, компенсировать медосмотр и выдать спецодежду. Заправляться они будут только на брендовых АЗС. По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Итеко Россия» является перевозка грузовым автомобильным транспортом. В 2023 году автотранспортное предприятие получило выручку 45,3 миллиарда рублей и чистую прибыль два миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что водителям Пермского края предлагает работу российская транспортная компания ООО ТЭК «ОТТО». Работодатель обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермякам предлагают работу в компании ITECO, которая специализируется на грузовых перевозках по России и получает миллиардную годовую прибыль. В связи с расширением предприятия и поступлением новой автотехники, фирме требуются водители тягачей. После отработки испытательного срока им обещают зарплату до 230 тысяч рублей. «В связи с расширением автотранспортного предприятия и поступлением новой техники, приглашаем водителей категории Е из Перми. Работа на новых КАМАЗах. На испытательный срок гарантированный доход от 6500 рублей в сутки, не считая выплаты суточных. В целом доход составляет от 180 до 230 тысяч рублей. Предоставляются отпускные из расчета годовой зарплаты и страхование жизни до миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Также водителям обещают оплачивать мобильную связь, компенсировать медосмотр и выдать спецодежду. Заправляться они будут только на брендовых АЗС. По данным СБИС, основной деятельностью ООО «Итеко Россия» является перевозка грузовым автомобильным транспортом. В 2023 году автотранспортное предприятие получило выручку 45,3 миллиарда рублей и чистую прибыль два миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что водителям Пермского края предлагает работу российская транспортная компания ООО ТЭК «ОТТО». Работодатель обещает новым сотрудникам зарплату более 200 тысяч рублей.