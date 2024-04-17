Больница в ЯНАО заплатит миллионы за смерть пациентки

18 апреля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Больнице Салехарда суд вынес иск в размере трех миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Салехардский городской суд вынес решение о взыскании с окружной больницы Салехарда (ЯНАО) компенсации морального вреда родственнице пациентки, скончавшейся после госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Суд вынес решение о взыскании с больницы Салехарда компенсации в размере трех миллионов рублей за некачественное оказание медицинской помощи. Женщина обратилась в больницу за лечением, которое не принесло положительных результатов. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Установлено, что женщина обратилась на прием к ЛОР-врачу с жалобами на боль в ухе и левой половине лица. По результатам осмотра женщине был установлен диагноз и назначено амбулаторное лечение, которое положительных результатов не принесло. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась. Прокуратура провела проверку по факту жалобы местной жительницы и выявила серьезные нарушения в диагностике и лечении, что способствовало прогрессированию заболевания и последующей смерти пациентки. В результате прокурор города подал иск о взыскании компенсации, который был удовлетворен судом. Однако окружная больница не согласилась с размером компенсации и подала апелляционную жалобу. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что врач-невролог проводит прием по предварительной записи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Салехардский городской суд вынес решение о взыскании с окружной больницы Салехарда (ЯНАО) компенсации морального вреда родственнице пациентки, скончавшейся после госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Суд вынес решение о взыскании с больницы Салехарда компенсации в размере трех миллионов рублей за некачественное оказание медицинской помощи. Женщина обратилась в больницу за лечением, которое не принесло положительных результатов. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. Установлено, что женщина обратилась на прием к ЛОР-врачу с жалобами на боль в ухе и левой половине лица. По результатам осмотра женщине был установлен диагноз и назначено амбулаторное лечение, которое положительных результатов не принесло. Спустя четыре дня после госпитализации пациентка скончалась. Прокуратура провела проверку по факту жалобы местной жительницы и выявила серьезные нарушения в диагностике и лечении, что способствовало прогрессированию заболевания и последующей смерти пациентки. В результате прокурор города подал иск о взыскании компенсации, который был удовлетворен судом. Однако окружная больница не согласилась с размером компенсации и подала апелляционную жалобу. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Салехарда (ЯНАО) пациенты с обострением хронических заболеваний не могут попасть на прием к неврологу. В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что врач-невролог проводит прием по предварительной записи.