Рост уровня воды в Тоболе в Кургане остановился

18 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Уровень воды Тобола в Кургане остановил свой рост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол за два часа не повысился. На 10:00 18 апреля он составил 970 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 10:00: 970 сантиметров. Прирост за два часа — ноль сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа снизился на один сантиметр и составляет 388 сантиметров. За десять часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол за два часа не повысился. На 10:00 18 апреля он составил 970 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 10:00: 970 сантиметров. Прирост за два часа — ноль сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа снизился на один сантиметр и составляет 388 сантиметров. За десять часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.