Рост уровня воды в Тоболе в Кургане остановился

Уровень воды Тобола в Кургане остановил свой рост
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень воды в реке Тобол за два часа не повысился. На 10:00 18 апреля он составил 970 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 10:00: 970 сантиметров. Прирост за два часа — ноль сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа снизился на один сантиметр и составляет 388 сантиметров.
За десять часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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