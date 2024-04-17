17 апреля 2024

Рост уровня воды в Тоболе в Кургане остановился

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Затопление, разное. Курганская область
Уровень воды Тобола в Кургане остановил свой рост Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол за два часа не повысился. На 10:00 18 апреля он составил 970 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 10:00: 970 сантиметров. Прирост за два часа — ноль сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа снизился на один сантиметр и составляет 388 сантиметров.

За десять часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол за два часа не повысился. На 10:00 18 апреля он составил 970 сантиметров, указано на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 10:00: 970 сантиметров. Прирост за два часа — ноль сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа снизился на один сантиметр и составляет 388 сантиметров. За десять часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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