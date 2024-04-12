Участникам викторины «Опорный край» разослали срочные предупреждения

Участников викторины «Опорный край» в Екатеринбурге предупредили о мошенниках

12 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Организаторы викторины предостерегли бюджетников от аферистов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области В Свердловской области участникам викторины «Опорный край» напомнили, что организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные. Результаты розыгрыша опубликуют 13 апреля на сайте викторины. Сообщения с предупреждениями разослали на сотовые номера. «Важно! Организаторы не будут звонить участникам викторины и запрашивать личные данные, если вам поступил такой звонок — не продолжайте разговор — это мошенники, никому не сообщайте никакие данные», — следует из сообщения. Выдача подарков начнется 13 апреля в 11:00 в ТЦ «Мега», за мотоциклами придется поехать в Ирбит. Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области участникам викторины «Опорный край» напомнили, что организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные. Результаты розыгрыша опубликуют 13 апреля на сайте викторины. Сообщения с предупреждениями разослали на сотовые номера. «Важно! Организаторы не будут звонить участникам викторины и запрашивать личные данные, если вам поступил такой звонок — не продолжайте разговор — это мошенники, никому не сообщайте никакие данные», — следует из сообщения. Выдача подарков начнется 13 апреля в 11:00 в ТЦ «Мега», за мотоциклами придется поехать в Ирбит. Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан.