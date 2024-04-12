Участникам викторины «Опорный край» разослали срочные предупреждения

Участников викторины «Опорный край» в Екатеринбурге предупредили о мошенниках
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Организаторы викторины предостерегли бюджетников от аферистов Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В Свердловской области участникам викторины «Опорный край» напомнили, что организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные. Результаты розыгрыша опубликуют 13 апреля на сайте викторины. Сообщения с предупреждениями разослали на сотовые номера.

«Важно! Организаторы не будут звонить участникам викторины и запрашивать личные данные, если вам поступил такой звонок — не продолжайте разговор — это мошенники, никому не сообщайте никакие данные», — следует из сообщения. Выдача подарков начнется 13 апреля в 11:00 в ТЦ «Мега», за мотоциклами придется поехать в Ирбит.

Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан.

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В Свердловской области участникам викторины «Опорный край» напомнили, что организаторы акции не звонят и не запрашивают личные данные. Результаты розыгрыша опубликуют 13 апреля на сайте викторины. Сообщения с предупреждениями разослали на сотовые номера. «Важно! Организаторы не будут звонить участникам викторины и запрашивать личные данные, если вам поступил такой звонок — не продолжайте разговор — это мошенники, никому не сообщайте никакие данные», — следует из сообщения. Выдача подарков начнется 13 апреля в 11:00 в ТЦ «Мега», за мотоциклами придется поехать в Ирбит. Церемония определения победителей викторины прошла днем 12 апреля. Вел мероприятие шоумен Леонид Якубович. Всего на «Опорном крае» разыгрывали, 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. В акции приняли участие порядка 2,5 млн свердловчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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