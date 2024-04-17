17 апреля 2024

Главное о паводке в Тюменской области на утро 18 апреля

Утром 18 апреля уровень воды в реке Ишим в Ильинке составляет 891 сантиметр
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Афонькино, паводок. Афонькино
Ситуация с паводком остается напряженной Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области продолжает прибывать вода: на утро 18 апреля уровень в реке Ишим на гидропосте в Ильинке составляет 891 сантиметр, что на 91 сантиметр больше критической отметки. URA.RU рассказывает о главных событиях в рамках режима ЧС.

Уровень воды в реках

На гидропосте в Ильинке уровень реки Ишим составляет 891 сантиметр. Тобол в Ялуторовске поднялся до 450 сантиметр. Тура в Тюмени — 280 сантиметров.

Значительнее всего за сутки вырос уровень воды в реке Ишим по данным гидропоста в Ишиме. Сейчас он составляет 462 сантиметра (+68).

Губернатор работает в Казанском районе

«Сейчас река Ишим у села Казанское прибывает на глазах. Прогноз неблагоприятный. Выше по течению на гидропосту Ильинка воды уже больше, чем в 2017 году. Делаем все возможное, но стихия непредсказуема. Именно поэтому из зоны возможного подтопления необходимо эвакуироваться всем», — сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Глава региона осмотрел дамбу в селе Казанском. Также сегодня он посетит пункт временного размещения в селе Ильинка.

Вода из Кургана движется в Тюменскую область

«Голова» паводка из Кургана идет в сторону Тюменской области. Об этом сообщил губернатор соседнего региона Вадим Шумков.

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В Тюменской области продолжает прибывать вода: на утро 18 апреля уровень в реке Ишим на гидропосте в Ильинке составляет 891 сантиметр, что на 91 сантиметр больше критической отметки. URA.RU рассказывает о главных событиях в рамках режима ЧС. На гидропосте в Ильинке уровень реки Ишим составляет 891 сантиметр. Тобол в Ялуторовске поднялся до 450 сантиметр. Тура в Тюмени — 280 сантиметров. Значительнее всего за сутки вырос уровень воды в реке Ишим по данным гидропоста в Ишиме. Сейчас он составляет 462 сантиметра (+68). «Сейчас река Ишим у села Казанское прибывает на глазах. Прогноз неблагоприятный. Выше по течению на гидропосту Ильинка воды уже больше, чем в 2017 году. Делаем все возможное, но стихия непредсказуема. Именно поэтому из зоны возможного подтопления необходимо эвакуироваться всем», — сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор. Глава региона осмотрел дамбу в селе Казанском. Также сегодня он посетит пункт временного размещения в селе Ильинка. «Голова» паводка из Кургана идет в сторону Тюменской области. Об этом сообщил губернатор соседнего региона Вадим Шумков.
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