Главное о паводке в Тюменской области на утро 18 апреля

В Тюменской области продолжает прибывать вода: на утро 18 апреля уровень в реке Ишим на гидропосте в Ильинке составляет 891 сантиметр, что на 91 сантиметр больше критической отметки. URA.RU рассказывает о главных событиях в рамках режима ЧС.
Уровень воды в реках
На гидропосте в Ильинке уровень реки Ишим составляет 891 сантиметр. Тобол в Ялуторовске поднялся до 450 сантиметр. Тура в Тюмени — 280 сантиметров.
Значительнее всего за сутки вырос уровень воды в реке Ишим по данным гидропоста в Ишиме. Сейчас он составляет 462 сантиметра (+68).
Губернатор работает в Казанском районе
«Сейчас река Ишим у села Казанское прибывает на глазах. Прогноз неблагоприятный. Выше по течению на гидропосту Ильинка воды уже больше, чем в 2017 году. Делаем все возможное, но стихия непредсказуема. Именно поэтому из зоны возможного подтопления необходимо эвакуироваться всем», — сообщает в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.
Глава региона осмотрел дамбу в селе Казанском. Также сегодня он посетит пункт временного размещения в селе Ильинка.
Вода из Кургана движется в Тюменскую область
«Голова» паводка из Кургана идет в сторону Тюменской области. Об этом сообщил губернатор соседнего региона Вадим Шумков.
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