Аналитики раскрыли, во сколько челябинцам обойдется подготовка машины к лету

В Челябинске подготовка автомобиля к лету обойдется владельцам в 21,4 тысячи рублей без трат на расходные материалы. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Авто», спрос на автоуслуги вырос за год на 31%
«Без учета расходников жителям Челябинска подготовка машины обойдется в среднем в 21,4 тысячи рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 11,4 тысячи рублей», — подсчитали в «Авито Авто».
Повышенный интерес к автоуслугам аналитики связали с приближением летнего сезона. У автовладельцев много планов на майские путешествия и поездки на дачу.
По данным аналитиков «Авито», наибольший рост спроса наблюдается к услугам комплексной диагностики автомобилей. Интересоваться услугой за первый квартал стали в два раза чаще. В среднем, услуга обходится в тысячу рублей. Также отмечен значительный рост спроса и предложения на услуги по кузовному ремонту, замене фильтров и масел (в Челябинске услуга в настоящее время стоит 500 рублей), а также на заправку кондиционеров (стоимость работы начинается от 1,25 тысячи рублей) и тонирование стекол (цена начинается от тысячи рублей).
Услуга покраски деталей автомобиля в среднем обходится в пять тысяч рублей. Стоимость зависит от объема обрабатываемой поверхности и сложности работы. Удалить вмятины и царапины встанет в среднем в тысячу рублей. Спрос поднялся в течение первого квартала 2024 года в 2,5 раза.
В контексте подготовки к лету, стоит отметить, что прошлогодний сезон также был отмечен повышенным спросом на подобные услуги. Владельцы автомобилей стремятся убедиться, что их транспортные средства будут надежными спутниками в теплое время года.
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