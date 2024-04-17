В Челябинской области подешевели огурцы, яйца и фрукты

18 апреля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Стоимость килограмма огурцов в Челябинской области снизилась на 29% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области за март подешевели огурцы, яйца и фрукты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди продовольственных товаров лидером по снижению цен стали огурцы — 29% (до 183 рубля за килограмм). В рейтинг также вошли апельсины — 7,2% (до 134 рублей), лимоны — 4,9% (до 150 рублей), куриные яйца — 3,5% (до 130 рублей за десяток) и виноград — 3% (до 321 рубля)», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы отметили, что цены на огурцы, апельсины и лимоны в челябинских магазинах ниже, чем в других регионах УрФО. Кроме продовольственных товаров подешевели швейные машинки — на 9% (12 448 рублей), женские пальто и дубленки на 7,7% (47 865 рублей), смартфоны — на 6,6% (10 466 рублей) и женские кожаные сапоги — 6,5% (6 457 рублей). В непродовольственных товарах отметили лидерство Челябинской области по снижению цен в УРФО. Снижение цен на 3,1% показали поездки на такси: на один километр пути приходится 44 рубля. Стала меньше на 1,7% процентная ставка по потребительским кредитам, в денежном выражении она составила 26 128 рублей. Среди услуг продолжают снижаться цены на путевки в Беларусь. При падении в 4,9% тур в республику теперь стоит 31 122 рубля. Также на 4,8% снизились цены поездок в Юго-Восточную Азию (до 98 808 рублей) и на 1,9% проживание в челябинской трехзвездочной гостинице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за март подешевели огурцы, яйца и фрукты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Среди продовольственных товаров лидером по снижению цен стали огурцы — 29% (до 183 рубля за килограмм). В рейтинг также вошли апельсины — 7,2% (до 134 рублей), лимоны — 4,9% (до 150 рублей), куриные яйца — 3,5% (до 130 рублей за десяток) и виноград — 3% (до 321 рубля)», — сообщили URA.RU в КСП. Аудиторы отметили, что цены на огурцы, апельсины и лимоны в челябинских магазинах ниже, чем в других регионах УрФО. Кроме продовольственных товаров подешевели швейные машинки — на 9% (12 448 рублей), женские пальто и дубленки на 7,7% (47 865 рублей), смартфоны — на 6,6% (10 466 рублей) и женские кожаные сапоги — 6,5% (6 457 рублей). В непродовольственных товарах отметили лидерство Челябинской области по снижению цен в УРФО. Снижение цен на 3,1% показали поездки на такси: на один километр пути приходится 44 рубля. Стала меньше на 1,7% процентная ставка по потребительским кредитам, в денежном выражении она составила 26 128 рублей. Среди услуг продолжают снижаться цены на путевки в Беларусь. При падении в 4,9% тур в республику теперь стоит 31 122 рубля. Также на 4,8% снизились цены поездок в Юго-Восточную Азию (до 98 808 рублей) и на 1,9% проживание в челябинской трехзвездочной гостинице.