Прокуратура ЯНАО проверила чиновника, подозреваемого в утрате доверия

В Тазовском районе ЯНАО проверка в отношении директора муниципального дорожно-транспортного предприятия была проведена по инициативе окружной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в период с 2020 по 2024 годы директор предприятия на невыгодных условиях заключил 14 договоров на сумму 400 миллионов рублей с двумя коммерческими организациями, руководителями которых являлись его родственники. Прокуратура Тазовского района потребовала уволить директора муниципального унитарного предприятия в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Речь идет о Хачике Гозеяне, который возглавил предприятие после уголовного дела против бывшего руководства. Экс-директор предприятия Мисир Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев в 2018 году были осуждены условно за хищения при заключении фиктивных контрактов.
В данном случае, интерес прокуратуры также вызвали закупки на поставку дизельного топлива и услуг по проведению работ. Победителями тендеров, размещаемых Гозеяном становились две фирмы, возглавляемые его близкими родственниками.
В администрации района корреспонденту агентства сообщили, что рассмотрение на комиссии и решение о директоре, который не уведомил о конфликте интересов будет принято в ближайшее время. Ход и результаты дела находятся на контроле прокуратуры, материалы проверки направлены в органы предварительного следствия для дачи правовой оценки его действий.
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В Тазовском районе ЯНАО проверка в отношении директора муниципального дорожно-транспортного предприятия была проведена по инициативе окружной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Установлено, что в период с 2020 по 2024 годы директор предприятия на невыгодных условиях заключил 14 договоров на сумму 400 миллионов рублей с двумя коммерческими организациями, руководителями которых являлись его родственники. Прокуратура Тазовского района потребовала уволить директора муниципального унитарного предприятия в связи с утратой доверия», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Речь идет о Хачике Гозеяне, который возглавил предприятие после уголовного дела против бывшего руководства. Экс-директор предприятия Мисир Исмаилов и его заместитель Николай Жолудев в 2018 году были осуждены условно за хищения при заключении фиктивных контрактов. В данном случае, интерес прокуратуры также вызвали закупки на поставку дизельного топлива и услуг по проведению работ. Победителями тендеров, размещаемых Гозеяном становились две фирмы, возглавляемые его близкими родственниками. В администрации района корреспонденту агентства сообщили, что рассмотрение на комиссии и решение о директоре, который не уведомил о конфликте интересов будет принято в ближайшее время. Ход и результаты дела находятся на контроле прокуратуры, материалы проверки направлены в органы предварительного следствия для дачи правовой оценки его действий.