17 апреля 2024

В Кургане разлившийся Тобол подтопил более 5000 домов

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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие
В Кургане вода затопила свыше пяти тысяч домов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России.

«В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции.

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В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России. «В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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