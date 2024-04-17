В Кургане разлившийся Тобол подтопил более 5000 домов

18 апреля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

В Кургане вода затопила свыше пяти тысяч домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России. «В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России. «В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции.