В Кургане разлившийся Тобол подтопил более 5000 домов

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России.
«В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов.
Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции.
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В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. Достигшая уровня 970 сантиметров река подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов, сообщает МЧС России. «В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка <…> Подтоплены 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов» — говорится в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Также вода подтопила восемь участков автодорог и пять низководных мостов. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в Тоболе у Кургана на утро 18 апреля составил 970 сантиметров. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. Об уровне воды, последствиях паводка и других событиях узнавайте из нашей онлайн-трансляции.