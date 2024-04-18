AstraZeneca пожаловалась в СК на российского производителя лекарств

РБК: AstraZeneca пожаловалась в СК РФ из-за препарата для диабетиков

18 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

В СК РФ пожаловались на производителя лекарств без патента, передает РБК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российское подразделение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подало иск с жалобой в Следственный комитет РФ на фармкомпанию «Акрихин». Поводом для жалобы послужил тот факт, что предприятие занимается производством аналога лекарства «Форсига» для диабетиков без патента. Об этом рассказали в AstraZeneca. «AstraZeneca в своем заявлении ссылается на российский Гражданский кодекс и указывает, что обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения [лекарства „Форсига“]. <…> Использование другими лицами без согласия патентообладателя незаконно — соответственно, незаконно и введение в оборот препарата „Фордиглиф“ (компанией „Акрихин“ — прим. URA.RU), так как в AstraZeneca за разрешением никто не обращался», — передает РБК слова представителей AstraZeneca. Отмечается, что «Акрихин» в 2023 году смогла продать лекарство без патента на сумму более, чем в 15 миллиардов рублей. AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента. Ранее сообщалось о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп». Однако в Минпромторге РФ опровергли эти слухи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское подразделение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подало иск с жалобой в Следственный комитет РФ на фармкомпанию «Акрихин». Поводом для жалобы послужил тот факт, что предприятие занимается производством аналога лекарства «Форсига» для диабетиков без патента. Об этом рассказали в AstraZeneca. «AstraZeneca в своем заявлении ссылается на российский Гражданский кодекс и указывает, что обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения [лекарства „Форсига“]. <…> Использование другими лицами без согласия патентообладателя незаконно — соответственно, незаконно и введение в оборот препарата „Фордиглиф“ (компанией „Акрихин“ — прим. URA.RU), так как в AstraZeneca за разрешением никто не обращался», — передает РБК слова представителей AstraZeneca. Отмечается, что «Акрихин» в 2023 году смогла продать лекарство без патента на сумму более, чем в 15 миллиардов рублей. AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента. Ранее сообщалось о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп». Однако в Минпромторге РФ опровергли эти слухи.