AstraZeneca пожаловалась в СК на российского производителя лекарств

РБК: AstraZeneca пожаловалась в СК РФ из-за препарата для диабетиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
В СК РФ пожаловались на производителя лекарств без патента, передает РБК Фото:

Российское подразделение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подало иск с жалобой в Следственный комитет РФ на фармкомпанию «Акрихин». Поводом для жалобы послужил тот факт, что предприятие занимается производством аналога лекарства «Форсига» для диабетиков без патента. Об этом рассказали в AstraZeneca.

«AstraZeneca в своем заявлении ссылается на российский Гражданский кодекс и указывает, что обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения [лекарства „Форсига“]. <…> Использование другими лицами без согласия патентообладателя незаконно — соответственно, незаконно и введение в оборот препарата „Фордиглиф“ (компанией „Акрихин“ — прим. URA.RU), так как в AstraZeneca за разрешением никто не обращался», — передает РБК слова представителей AstraZeneca. Отмечается, что «Акрихин» в 2023 году смогла продать лекарство без патента на сумму более, чем в 15 миллиардов рублей.

AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента.

Ранее сообщалось о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп». Однако в Минпромторге РФ опровергли эти слухи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское подразделение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca подало иск с жалобой в Следственный комитет РФ на фармкомпанию «Акрихин». Поводом для жалобы послужил тот факт, что предприятие занимается производством аналога лекарства «Форсига» для диабетиков без патента. Об этом рассказали в AstraZeneca. «AstraZeneca в своем заявлении ссылается на российский Гражданский кодекс и указывает, что обладателю патента принадлежат исключительные права на использование изобретения [лекарства „Форсига“]. <…> Использование другими лицами без согласия патентообладателя незаконно — соответственно, незаконно и введение в оборот препарата „Фордиглиф“ (компанией „Акрихин“ — прим. URA.RU), так как в AstraZeneca за разрешением никто не обращался», — передает РБК слова представителей AstraZeneca. Отмечается, что «Акрихин» в 2023 году смогла продать лекарство без патента на сумму более, чем в 15 миллиардов рублей. AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента. Ранее сообщалось о дефиците препарата для диабетиков «Фиасп». Однако в Минпромторге РФ опровергли эти слухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...