В Челябинской области только в одном районе сохраняется режим ЧС

В Челябинской области ситуация с паводком 18 апреля стабилизировалась. Режим чрезвычайной ситуации остается только в Чебаркульском районе, сообщили в пресс-службе министерства общественно безопасности региона.
«Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Чебаркульского района. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Коркинском муниципальном округе», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
На контроле находится один участок дороги в Аше, где остается подтопление. Вода полностью ушла с жилых домов и приусадебных участков. Половодье в Челябинской области началось в первых числах апреля. Уровень воды в реках снизился к 9 апреля, а 17 апреля режим ЧС остался введен в двух районах региона.
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