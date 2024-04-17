17 апреля 2024

В Челябинской области только в одном районе сохраняется режим ЧС

В Челябинской области режим ЧС сохраняется только в Чебаркульском районе
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Река Ай. Челябинск , вода, водоем, паводок, река ай
Режим ЧС в регионе остается введен только в Чебаркульском районе Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области ситуация с паводком 18 апреля стабилизировалась. Режим чрезвычайной ситуации остается только в Чебаркульском районе, сообщили в пресс-службе министерства общественно безопасности региона.

«Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Чебаркульского района. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Коркинском муниципальном округе», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На контроле находится один участок дороги в Аше, где остается подтопление. Вода полностью ушла с жилых домов и приусадебных участков. Половодье в Челябинской области началось в первых числах апреля. Уровень воды в реках снизился к 9 апреля, а 17 апреля режим ЧС остался введен в двух районах региона.

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В Челябинской области ситуация с паводком 18 апреля стабилизировалась. Режим чрезвычайной ситуации остается только в Чебаркульском районе, сообщили в пресс-службе министерства общественно безопасности региона. «Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Чебаркульского района. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Уйского района, а также в Коркинском муниципальном округе», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На контроле находится один участок дороги в Аше, где остается подтопление. Вода полностью ушла с жилых домов и приусадебных участков. Половодье в Челябинской области началось в первых числах апреля. Уровень воды в реках снизился к 9 апреля, а 17 апреля режим ЧС остался введен в двух районах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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