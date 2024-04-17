Уровень Тобола в Кургане опять начал расти

Уровень Тобола в Кургане составил 972 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане уровень воды в реке на 12:00 18 апреля составил 972 сантиметра. За четыре часа он вырос на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 12:00: 972 сантиметра. Прирост за два часа — 2 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды остался на уровне 388 сантиметров.
За 12 часов прирост уровня воды составил 29 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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