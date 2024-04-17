17 апреля 2024

Уровень Тобола в Кургане опять начал расти

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Уровень Тобола в Кургане составил 972 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке на 12:00 18 апреля составил 972 сантиметра. За четыре часа он вырос на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 12:00: 972 сантиметра. Прирост за два часа — 2 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды остался на уровне 388 сантиметров.

За 12 часов прирост уровня воды составил 29 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень воды в реке на 12:00 18 апреля составил 972 сантиметра. За четыре часа он вырос на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 12:00: 972 сантиметра. Прирост за два часа — 2 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды остался на уровне 388 сантиметров. За 12 часов прирост уровня воды составил 29 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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