Уровень Тобола в Кургане опять начал расти

18 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Уровень Тобола в Кургане составил 972 см Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке на 12:00 18 апреля составил 972 сантиметра. За четыре часа он вырос на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 12:00: 972 сантиметра. Прирост за два часа — 2 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды остался на уровне 388 сантиметров. За 12 часов прирост уровня воды составил 29 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке на 12:00 18 апреля составил 972 сантиметра. За четыре часа он вырос на 2 см. Данная информация размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 12:00: 972 сантиметра. Прирост за два часа — 2 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды остался на уровне 388 сантиметров. За 12 часов прирост уровня воды составил 29 сантиметров. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.