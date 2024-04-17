«Водоканал» ответил на обвинения в затоплении свердловского города

В «Водоканале» Екатеринбурга заявили, что предупреждали о сбросе воды в Чусовую

18 апреля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Из-за сброса воды «Водоканалом» уровень воды в Чусовой вырос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководство екатеринбургского «Водоканала» предупреждало Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города о том, что готовит сброс с Верхне-Макаровского гидроузла — из-за этого впоследствии уровень воды на некоторых участках реки Чусовой поднялся до трех метров. Более того, сброшенный объем был ниже нормы, заявили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Максимально предусмотренный объем сброса воды данным гидросооружением 164 кубометра в секунду. Вчера [17 апреля] сброс был 50 кубометров в секунду, то есть в три раза ниже допустимой нормы. ЕДДС Екатеринбурга была предупреждена об изменениях сброса. На данный момент сброс воды 25 кубометров в секунду», — рассказали в «Водоканале». И пояснили, что уведомлять другие города далее обязана именно ЕДДС. Собеседник URA.RU, близкий к руководству предприятия заявил, что уведомление о паводковом сбросе направлялось также в администрацию Дегтярска. А во вторых, утверждает он, сброс был «даже ниже норматива». «„Водоканал“ обязан каждый год проводить подобные сбросы, разговоры о том, что плотина у Дегтярска находится в изношенном состоянии, ведутся уже несколько лет. Предприятие не может нести за это ответственность. „Водоканал“ бы и рад им помочь, но у него просто нет такой статьи расходов и не может быть», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, из-за внезапного сброса воды под угрозой затопления оказался Дегтярск. Уровень воды на отдельных участках реки Чусовой поднялся на три метра. Могло пострадать и водоснабжение города из-за заиливания водозабора. Местные чиновники заявляют, что о готовящемся сбросе «Водоканал» их не предупреждал. Обновлено в 11:40: В пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» уточнили, что ЕДДС и «Водоканал» Дегтярска были уведомлены по телефону о сбросе воды. «По телефону были предупреждены ЕДДС Дегтярска и „Водоканал“ Дегтярска», — добавили в пресс-службе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство екатеринбургского «Водоканала» предупреждало Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города о том, что готовит сброс с Верхне-Макаровского гидроузла — из-за этого впоследствии уровень воды на некоторых участках реки Чусовой поднялся до трех метров. Более того, сброшенный объем был ниже нормы, заявили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Максимально предусмотренный объем сброса воды данным гидросооружением 164 кубометра в секунду. Вчера [17 апреля] сброс был 50 кубометров в секунду, то есть в три раза ниже допустимой нормы. ЕДДС Екатеринбурга была предупреждена об изменениях сброса. На данный момент сброс воды 25 кубометров в секунду», — рассказали в «Водоканале». И пояснили, что уведомлять другие города далее обязана именно ЕДДС. Собеседник URA.RU, близкий к руководству предприятия заявил, что уведомление о паводковом сбросе направлялось также в администрацию Дегтярска. А во вторых, утверждает он, сброс был «даже ниже норматива». «„Водоканал“ обязан каждый год проводить подобные сбросы, разговоры о том, что плотина у Дегтярска находится в изношенном состоянии, ведутся уже несколько лет. Предприятие не может нести за это ответственность. „Водоканал“ бы и рад им помочь, но у него просто нет такой статьи расходов и не может быть», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, из-за внезапного сброса воды под угрозой затопления оказался Дегтярск. Уровень воды на отдельных участках реки Чусовой поднялся на три метра. Могло пострадать и водоснабжение города из-за заиливания водозабора. Местные чиновники заявляют, что о готовящемся сбросе «Водоканал» их не предупреждал. Обновлено в 11:40: В пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» уточнили, что ЕДДС и «Водоканал» Дегтярска были уведомлены по телефону о сбросе воды. «По телефону были предупреждены ЕДДС Дегтярска и „Водоканал“ Дегтярска», — добавили в пресс-службе.