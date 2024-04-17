17 апреля 2024

На игре «Металлурга» и «Локомотива» выступит экс-солистка группы «Серебро» Molly

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Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие тц Veer Mall. Екатеринбург, серябкина ольга
Игра в Магнитогорске начнется с песен Molly Фото:

На стартовой игре финала Кубка Гагарина в Магнитогорске (Челябинская область) между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом 18 апреля выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly). Об этом сообщили в пресс-службе «Металлурга».

«Певица откроет финал Кубка Гагарина в Арене „Металлург“. Ольга Серябкина выступит с хитами перед началом матча и в первом перерыве, а в паузе после второго периода в центральном фойе главного входа состоится автограф-сессия Ольги». — сообщили в пресс-службе клуба.

Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы «Серебро» с 2006 по 2019 год. Автор большинства текстов песен коллектива, включая хиты «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и других.

Ольга Серябкина выступит на хоккейном матче
Ольга Серябкина выступит на хоккейном матче
Фото:

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На стартовой игре финала Кубка Гагарина в Магнитогорске (Челябинская область) между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом 18 апреля выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly). Об этом сообщили в пресс-службе «Металлурга». «Певица откроет финал Кубка Гагарина в Арене „Металлург“. Ольга Серябкина выступит с хитами перед началом матча и в первом перерыве, а в паузе после второго периода в центральном фойе главного входа состоится автограф-сессия Ольги». — сообщили в пресс-службе клуба. Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы «Серебро» с 2006 по 2019 год. Автор большинства текстов песен коллектива, включая хиты «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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