На игре «Металлурга» и «Локомотива» выступит экс-солистка группы «Серебро» Molly

18 апреля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Игра в Магнитогорске начнется с песен Molly Фото: Размик Закарян © URA.RU На стартовой игре финала Кубка Гагарина в Магнитогорске (Челябинская область) между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом 18 апреля выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly). Об этом сообщили в пресс-службе «Металлурга». «Певица откроет финал Кубка Гагарина в Арене „Металлург“. Ольга Серябкина выступит с хитами перед началом матча и в первом перерыве, а в паузе после второго периода в центральном фойе главного входа состоится автограф-сессия Ольги». — сообщили в пресс-службе клуба. Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы « Серебро» с 2006 по 2019 год. Автор большинства текстов песен коллектива, включая хиты «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и других. Ольга Серябкина выступит на хоккейном матче Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На стартовой игре финала Кубка Гагарина в Магнитогорске (Челябинская область) между местным «Металлургом» и ярославским «Локомотивом 18 апреля выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (Molly). Об этом сообщили в пресс-службе «Металлурга». «Певица откроет финал Кубка Гагарина в Арене „Металлург“. Ольга Серябкина выступит с хитами перед началом матча и в первом перерыве, а в паузе после второго периода в центральном фойе главного входа состоится автограф-сессия Ольги». — сообщили в пресс-службе клуба. Ольга Серябкина, также была известна под сценическим псевдонимом Molly, — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Являлась единственной бессменной солисткой группы «Серебро» с 2006 по 2019 год. Автор большинства текстов песен коллектива, включая хиты «Мама Люба», «Мало тебя», «Я тебя не отдам», «Перепутала» и других.