Бастрыкин поручил провести служебные проверки в СК ХМАО после жалоб жителей

В ХМАО жители пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на ветхое жилье

18 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверки в СК ХМАО и Уральском филиале СЭЦ СКР Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки после жалоб жителей ХМАО на ветхое жилье. Об аварийном состоянии многоквартирников югорчане рассказали руководителю СК на личном приеме, об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Председатель СК России назначил служебные проверки в отношении руководства СУ СКР по ХМАО — Югре, а также руководства и сотрудников Уральского филиала СЭЦ СКР. Запланирован повторный личный прием заявителей», — сообщает tg-канал. Жители Сургута рассказали главе СК России, что их дом 1977 года постройки находится в аварийном состоянии, однако администрация города отказывается признавать здание непригодным для проживания и включать в программу расселения. Региональный СК с 2023 года расследуют уголовное дело о халатности сургутской администрации. Югорчане просят Бастрыкина взять расследование под личный контроль. Заявители из Нягани попросили руководителя СК привлечь к ответственности сотрудников мэрии, которые не расселяют дома, признанные непригодными для проживания еще в 2006 году. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Жители Федоровского (Сургутский район), которые проживают в аварийных домах рассказали Бастрыкину, что местные власти предложили им сумму недостаточную для покупки равнозначного жилья. Сейчас размер выплат увеличен, однако югорчане просят привлечь главу городского поселения к ответственности за халатность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверки после жалоб жителей ХМАО на ветхое жилье. Об аварийном состоянии многоквартирников югорчане рассказали руководителю СК на личном приеме, об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Председатель СК России назначил служебные проверки в отношении руководства СУ СКР по ХМАО — Югре, а также руководства и сотрудников Уральского филиала СЭЦ СКР. Запланирован повторный личный прием заявителей», — сообщает tg-канал. Жители Сургута рассказали главе СК России, что их дом 1977 года постройки находится в аварийном состоянии, однако администрация города отказывается признавать здание непригодным для проживания и включать в программу расселения. Региональный СК с 2023 года расследуют уголовное дело о халатности сургутской администрации. Югорчане просят Бастрыкина взять расследование под личный контроль. Заявители из Нягани попросили руководителя СК привлечь к ответственности сотрудников мэрии, которые не расселяют дома, признанные непригодными для проживания еще в 2006 году. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Жители Федоровского (Сургутский район), которые проживают в аварийных домах рассказали Бастрыкину, что местные власти предложили им сумму недостаточную для покупки равнозначного жилья. Сейчас размер выплат увеличен, однако югорчане просят привлечь главу городского поселения к ответственности за халатность.