17 апреля 2024

VIP-чиновники проигнорировали юбилей Тюменской областной думы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, депутат, депутаты областной думы
На своем празднике депутаты долгожданных гостей не дождались (архивное фото) Фото:

Политэлиты проигнорировали юбилей Тюменской областной думы. На торжество не приехали ожидаемые на нем VIP-чиновники: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор области Александр Моор. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU.

«Ни полпред УрФО Якушев, ни министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ни губернатор Александр Моор не присутствуют на юбилее Тюменской областной думы. При этом приехали сенаторы Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий», — сообщает корреспондент URA.RU.

В настоящее время Александр Моор и Владимир Якушев работают «в полях». Они ездят по самым опасным районам, куда прежде всего пришел паводок.

Как сообщил источник URA.RU из политического истеблишмента, приезда на мероприятие ожидали и от других федеральных гостей высокого уровня. Вплоть до экс-губернатора Тюменской области и действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

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Политэлиты проигнорировали юбилей Тюменской областной думы. На торжество не приехали ожидаемые на нем VIP-чиновники: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор области Александр Моор. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Ни полпред УрФО Якушев, ни министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ни губернатор Александр Моор не присутствуют на юбилее Тюменской областной думы. При этом приехали сенаторы Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий», — сообщает корреспондент URA.RU. В настоящее время Александр Моор и Владимир Якушев работают «в полях». Они ездят по самым опасным районам, куда прежде всего пришел паводок. Как сообщил источник URA.RU из политического истеблишмента, приезда на мероприятие ожидали и от других федеральных гостей высокого уровня. Вплоть до экс-губернатора Тюменской области и действующего мэра Москвы Сергея Собянина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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