VIP-чиновники проигнорировали юбилей Тюменской областной думы

18 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

На своем празднике депутаты долгожданных гостей не дождались (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Политэлиты проигнорировали юбилей Тюменской областной думы. На торжество не приехали ожидаемые на нем VIP-чиновники: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор области Александр Моор. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Ни полпред УрФО Якушев, ни министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ни губернатор Александр Моор не присутствуют на юбилее Тюменской областной думы. При этом приехали сенаторы Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий», — сообщает корреспондент URA.RU. В настоящее время Александр Моор и Владимир Якушев работают «в полях». Они ездят по самым опасным районам, куда прежде всего пришел паводок. Как сообщил источник URA.RU из политического истеблишмента, приезда на мероприятие ожидали и от других федеральных гостей высокого уровня. Вплоть до экс-губернатора Тюменской области и действующего мэра Москвы Сергея Собянина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политэлиты проигнорировали юбилей Тюменской областной думы. На торжество не приехали ожидаемые на нем VIP-чиновники: министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор области Александр Моор. Об этом с места события сообщает корреспондент URA.RU. «Ни полпред УрФО Якушев, ни министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ни губернатор Александр Моор не присутствуют на юбилее Тюменской областной думы. При этом приехали сенаторы Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий», — сообщает корреспондент URA.RU. В настоящее время Александр Моор и Владимир Якушев работают «в полях». Они ездят по самым опасным районам, куда прежде всего пришел паводок. Как сообщил источник URA.RU из политического истеблишмента, приезда на мероприятие ожидали и от других федеральных гостей высокого уровня. Вплоть до экс-губернатора Тюменской области и действующего мэра Москвы Сергея Собянина.