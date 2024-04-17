Общество ЖКХ и Городская среда В Екатеринбурге отремонтируют дорогу возле ТЦ «Гринвич». Фото 18 апреля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + Работы будут проводить в ночное время Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в 2024 году начнут ремонт части улицы 8 Марта. Работы будут проводить в ночное время, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. «В этом году будут ремонтировать часть улицы 8 Марта — от Радищева до Куйбышева. Работы будут вести по ночам, так как жилья тут практически нет», — передает корреспондент URA.RU слова Бубнова. К ремонту еще одной из центральных улиц Екатеринбурга приступили 17 февраля. Работы на улице Гоголя закончат 1 октября. Движение транспорта закрыто от Карла Маркса до Малышева. Фото: Дарья Козлова / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в 2024 году начнут ремонт части улицы 8 Марта. Работы будут проводить в ночное время, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. «В этом году будут ремонтировать часть улицы 8 Марта — от Радищева до Куйбышева. Работы будут вести по ночам, так как жилья тут практически нет», — передает корреспондент URA.RU слова Бубнова. К ремонту еще одной из центральных улиц Екатеринбурга приступили 17 февраля. Работы на улице Гоголя закончат 1 октября. Движение транспорта закрыто от Карла Маркса до Малышева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям