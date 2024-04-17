17 апреля 2024

В Екатеринбурге отремонтируют дорогу возле ТЦ «Гринвич». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торгово-развлекательный центр «Гринвич». Екатеринбург, гринвич, трц гринвич, центральный вход
Работы будут проводить в ночное время Фото:

В Екатеринбурге в 2024 году начнут ремонт части улицы 8 Марта. Работы будут проводить в ночное время, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.

«В этом году будут ремонтировать часть улицы 8 Марта — от Радищева до Куйбышева. Работы будут вести по ночам, так как жилья тут практически нет», — передает корреспондент URA.RU слова Бубнова.

К ремонту еще одной из центральных улиц Екатеринбурга приступили 17 февраля. Работы на улице Гоголя закончат 1 октября. Движение транспорта закрыто от Карла Маркса до Малышева.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в 2024 году начнут ремонт части улицы 8 Марта. Работы будут проводить в ночное время, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. «В этом году будут ремонтировать часть улицы 8 Марта — от Радищева до Куйбышева. Работы будут вести по ночам, так как жилья тут практически нет», — передает корреспондент URA.RU слова Бубнова. К ремонту еще одной из центральных улиц Екатеринбурга приступили 17 февраля. Работы на улице Гоголя закончат 1 октября. Движение транспорта закрыто от Карла Маркса до Малышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...