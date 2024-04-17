Работы будут проводить в ночное время
В Екатеринбурге в 2024 году начнут ремонт части улицы 8 Марта. Работы будут проводить в ночное время, рассказал вице-мэр Алексей Бубнов.
«В этом году будут ремонтировать часть улицы 8 Марта — от Радищева до Куйбышева. Работы будут вести по ночам, так как жилья тут практически нет», — передает корреспондент URA.RU слова Бубнова.
К ремонту еще одной из центральных улиц Екатеринбурга приступили 17 февраля. Работы на улице Гоголя закончат 1 октября. Движение транспорта закрыто от Карла Маркса до Малышева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!