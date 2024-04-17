Челябинский стадион имени Колющенко превратят в спортивный комплекс. Фото

18 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

На стадионе имени Колющенко появится множество спортивных площадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске началась модернизация стадиона имени Колющенко. Ремонтные работы уже идут, за лето планируют открыть спортивные площадки, тренажеры и теннисный стол, сообщили в пресс-службе мэрии. «За лето спортивная точка притяжения на стадионе имени Колющенко обретет современный и безопасный вид и наполнится необходимыми активностями. Появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, место для стритбола, уличные тренажеры, скейт и памптрек площадки, беговая дорожка и теннисный стол», — сообщили в пресс-службе. На стадионе будут также установлены скамейки и трибуны. Появится туалет, раздевалка и новое освещение. После завершения ремонта планируется проведение бесплатных спортивных занятий. На стадион имени Колющенка начали ремонт и создание спортивного комплекса Telegram-канал Администрации Челябинска Фото: На стадионе появится скейт-площадка Telegram-канал Администрации Челябинска Фото: Появится также площадка с спортивными тренажерами Telegram-канал Администрации Челябинска Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске началась модернизация стадиона имени Колющенко. Ремонтные работы уже идут, за лето планируют открыть спортивные площадки, тренажеры и теннисный стол, сообщили в пресс-службе мэрии. «За лето спортивная точка притяжения на стадионе имени Колющенко обретет современный и безопасный вид и наполнится необходимыми активностями. Появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, место для стритбола, уличные тренажеры, скейт и памптрек площадки, беговая дорожка и теннисный стол», — сообщили в пресс-службе. На стадионе будут также установлены скамейки и трибуны. Появится туалет, раздевалка и новое освещение. После завершения ремонта планируется проведение бесплатных спортивных занятий.