В Челябинске началась модернизация стадиона имени Колющенко. Ремонтные работы уже идут, за лето планируют открыть спортивные площадки, тренажеры и теннисный стол, сообщили в пресс-службе мэрии.
«За лето спортивная точка притяжения на стадионе имени Колющенко обретет современный и безопасный вид и наполнится необходимыми активностями. Появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, место для стритбола, уличные тренажеры, скейт и памптрек площадки, беговая дорожка и теннисный стол», — сообщили в пресс-службе.
На стадионе будут также установлены скамейки и трибуны. Появится туалет, раздевалка и новое освещение. После завершения ремонта планируется проведение бесплатных спортивных занятий.
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