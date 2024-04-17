17 апреля 2024

Челябинский стадион имени Колющенко превратят в спортивный комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, стадион, беговая дорожка
На стадионе имени Колющенко появится множество спортивных площадок Фото:

В Челябинске началась модернизация стадиона имени Колющенко. Ремонтные работы уже идут, за лето планируют открыть спортивные площадки, тренажеры и теннисный стол, сообщили в пресс-службе мэрии.

«За лето спортивная точка притяжения на стадионе имени Колющенко обретет современный и безопасный вид и наполнится необходимыми активностями. Появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, место для стритбола, уличные тренажеры, скейт и памптрек площадки, беговая дорожка и теннисный стол», — сообщили в пресс-службе.

На стадионе будут также установлены скамейки и трибуны. Появится туалет, раздевалка и новое освещение. После завершения ремонта планируется проведение бесплатных спортивных занятий.

На стадион имени Колющенка начали ремонт и создание спортивного комплекса
На стадион имени Колющенка начали ремонт и создание спортивного комплекса
Фото:
На стадионе появится скейт-площадка
На стадионе появится скейт-площадка
Фото:
Появится также площадка с спортивными тренажерами
Появится также площадка с спортивными тренажерами
Фото:

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В Челябинске началась модернизация стадиона имени Колющенко. Ремонтные работы уже идут, за лето планируют открыть спортивные площадки, тренажеры и теннисный стол, сообщили в пресс-службе мэрии. «За лето спортивная точка притяжения на стадионе имени Колющенко обретет современный и безопасный вид и наполнится необходимыми активностями. Появятся футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, место для стритбола, уличные тренажеры, скейт и памптрек площадки, беговая дорожка и теннисный стол», — сообщили в пресс-службе. На стадионе будут также установлены скамейки и трибуны. Появится туалет, раздевалка и новое освещение. После завершения ремонта планируется проведение бесплатных спортивных занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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