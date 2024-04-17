Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями.
«Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи.
В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
Рядом с гаражи в Западном районе работают сотрудники МЧС России
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Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями. «Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи. В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.