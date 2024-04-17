В Кургане из-за наводнения до потолка затапливаются гаражи жителей. Фото, видео

18 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В Кургане подтопило гаражи жителей с ценными вещами в Западном районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями. «Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи. В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства. Рядом с гаражи в Западном районе работают сотрудники МЧС России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гаражи в Западном районе Кургана затопило после подъема уровня воды в реке Тобол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями. «Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи. В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.