17 апреля 2024

В Кургане из-за наводнения до потолка затапливаются гаражи жителей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане подтопило гаражи жителей с ценными вещами в Западном районе
В Кургане подтопило гаражи жителей с ценными вещами в Западном районе Фото:
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Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями.

«Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи.

В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.

Рядом с гаражи в Западном районе работают сотрудники МЧС России
Рядом с гаражи в Западном районе работают сотрудники МЧС России
Фото:
Местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда
Местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда
Фото:
Гаражи в Западном районе Кургана затопило после подъема уровня воды в реке Тобол
Гаражи в Западном районе Кургана затопило после подъема уровня воды в реке Тобол
Фото:

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Гаражи жителей в Западном районе Кургана оказались подтоплены из-за повышения уровня реки Тобол. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с местными жителями. «Район Западный, на улице Профсоюзной затапливает гаражи из-за повышения уровня Тобола. Люди говорят, что все „поплыло“ еще вчера вечером 17 апреля, у некоторых воды под самый потолок», — сообщает корреспондент. При этом другие местные жители отмечают, что вода заходит на территорию гаражей почти всегда, и отмечают, что не все успели эвакуировать свои ценные вещи. В Кургане растет уровень воды в реке Тобол. МЧС России сообщало, что река, которая 18 апреля достигла уровня 970 сантиметров, подтопила свыше пяти тысяч жилых и дачных домов. За сутки вода поднялась на 105 сантиметров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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