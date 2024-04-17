Тюменские пенсионеры получат пенсию досрочно

Пенсию за апрель начислят уже 19 апреля, сообщили в Соцфонде
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Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Об этом сообщает тюменское отделение Соцфонда РФ.
«В период действия режима ЧС по паводку принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области», — сообщили в ведомстве.
Тем, кто получает пенсию «живыми» деньгами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления. В том числе, в пунктах временного размещения.
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