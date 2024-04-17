17 апреля 2024

Тюменские пенсионеры получат пенсию досрочно

В Тюменской области досрочно выплатят пенсии из-за режима ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсию за апрель начислят уже 19 апреля, сообщили в Соцфонде Фото:
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Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Об этом сообщает тюменское отделение Соцфонда РФ.

«В период действия режима ЧС по паводку принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

Тем, кто получает пенсию «живыми» деньгами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления. В том числе, в пунктах временного размещения.

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Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Об этом сообщает тюменское отделение Соцфонда РФ. «В период действия режима ЧС по паводку принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Тем, кто получает пенсию «живыми» деньгами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления. В том числе, в пунктах временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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