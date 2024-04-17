Общество Выплаты и пенсии Тюменские пенсионеры получат пенсию досрочно В Тюменской области досрочно выплатят пенсии из-за режима ЧС 18 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 + Пенсию за апрель начислят уже 19 апреля, сообщили в Соцфонде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Об этом сообщает тюменское отделение Соцфонда РФ. «В период действия режима ЧС по паводку принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Тем, кто получает пенсию «живыми» деньгами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления. В том числе, в пунктах временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Все пенсионеры Тюменской области получат пенсию за апрель досрочно, а именно — 19 апреля. Об этом сообщает тюменское отделение Соцфонда РФ. «В период действия режима ЧС по паводку принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля. Это коснется всех пенсионеров Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Тем, кто получает пенсию «живыми» деньгами, ее доставят почтальоны. Это будет сделано и на территориях, находящихся под угрозой затопления. В том числе, в пунктах временного размещения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям