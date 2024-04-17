17 апреля 2024

Челябинского агрария наказали за загрязнение земли патогенами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, земля, вспаханная земля
На почве оказались являющиеся побочными опасные продукты животноводства Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) агрария наказали за загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, распространенное по всей площади органическое вещество коричневого цвета издавало неприятный запах.

«В результате лабораторных исследований проб почвы, проведенных в Челябинском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, установлено, что на участках сельскохозяйственного назначения недалеко от поселка Ключевка произошло загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Арендатором земли выступает ООО „Заря“», — рассказали в Россельхознадзоре.

Проверка Россельхознадзора выявила нарушения в обращении с побочными продуктами животноводства. В отношении юрлица возбуждено административное дело.

По закону, использование побочных продуктов животноводства не должно приводить к загрязнению окружающей среды. К продуктам относятся навоз, помет, подстилка, стоки и другие. При неправильном обращении в почве могут оказаться сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.

На юридических лиц, которые стали нарушителями, накладывается штраф в размере от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушение засвидетельствовала проверка на местности
Нарушение засвидетельствовала проверка на местности
Фото:
Рассыпанное по участку вещество имеет неприятный запах
Рассыпанное по участку вещество имеет неприятный запах
Фото:
Нарушителю грозят штраф или приостановка деятельности до трех месяцев
Нарушителю грозят штраф или приостановка деятельности до трех месяцев
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В Сосновском районе (Челябинская область) агрария наказали за загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, распространенное по всей площади органическое вещество коричневого цвета издавало неприятный запах. «В результате лабораторных исследований проб почвы, проведенных в Челябинском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, установлено, что на участках сельскохозяйственного назначения недалеко от поселка Ключевка произошло загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Арендатором земли выступает ООО „Заря“», — рассказали в Россельхознадзоре. Проверка Россельхознадзора выявила нарушения в обращении с побочными продуктами животноводства. В отношении юрлица возбуждено административное дело. По закону, использование побочных продуктов животноводства не должно приводить к загрязнению окружающей среды. К продуктам относятся навоз, помет, подстилка, стоки и другие. При неправильном обращении в почве могут оказаться сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших. На юридических лиц, которые стали нарушителями, накладывается штраф в размере от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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