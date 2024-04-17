Челябинского агрария наказали за загрязнение земли патогенами. Фото

18 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

На почве оказались являющиеся побочными опасные продукты животноводства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сосновском районе (Челябинская область) агрария наказали за загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, распространенное по всей площади органическое вещество коричневого цвета издавало неприятный запах. «В результате лабораторных исследований проб почвы, проведенных в Челябинском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, установлено, что на участках сельскохозяйственного назначения недалеко от поселка Ключевка произошло загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Арендатором земли выступает ООО „Заря“», — рассказали в Россельхознадзоре. Проверка Россельхознадзора выявила нарушения в обращении с побочными продуктами животноводства. В отношении юрлица возбуждено административное дело. По закону, использование побочных продуктов животноводства не должно приводить к загрязнению окружающей среды. К продуктам относятся навоз, помет, подстилка, стоки и другие. При неправильном обращении в почве могут оказаться сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших. На юридических лиц, которые стали нарушителями, накладывается штраф в размере от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Нарушение засвидетельствовала проверка на местности пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Рассыпанное по участку вещество имеет неприятный запах пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Нарушителю грозят штраф или приостановка деятельности до трех месяцев пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе (Челябинская область) агрария наказали за загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, распространенное по всей площади органическое вещество коричневого цвета издавало неприятный запах. «В результате лабораторных исследований проб почвы, проведенных в Челябинском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, установлено, что на участках сельскохозяйственного назначения недалеко от поселка Ключевка произошло загрязнение почвы патогенной микрофлорой. Арендатором земли выступает ООО „Заря“», — рассказали в Россельхознадзоре. Проверка Россельхознадзора выявила нарушения в обращении с побочными продуктами животноводства. В отношении юрлица возбуждено административное дело. По закону, использование побочных продуктов животноводства не должно приводить к загрязнению окружающей среды. К продуктам относятся навоз, помет, подстилка, стоки и другие. При неправильном обращении в почве могут оказаться сальмонеллы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших. На юридических лиц, которые стали нарушителями, накладывается штраф в размере от сорока до восьмидесяти тысяч рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.