Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что наездил 427,1 километра на электросамокате по городским улицам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU
«427 километров. Последний раз катался вчера. <…> Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые безбашенно ездят 25 км/ч», — сказал Бубнов.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с кикшеринговыми сервисами по поводу скоростных ограничений, но пока договоренностей нет. Бубнов отметил, что, возможно, придется вводить штрафы для гоняющих самокатчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!