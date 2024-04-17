Вице-мэр Екатеринбурга наездил на электросамокате 427 километров. Фото

18 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Бубнова, правила он не нарушает Фото: Илья Московец © URA.RU Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что наездил 427,1 километра на электросамокате по городским улицам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU «427 километров. Последний раз катался вчера. <…> Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые безбашенно ездят 25 км/ч», — сказал Бубнов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с кикшеринговыми сервисами по поводу скоростных ограничений, но пока договоренностей нет. Бубнов отметил, что, возможно, придется вводить штрафы для гоняющих самокатчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что наездил 427,1 километра на электросамокате по городским улицам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU «427 километров. Последний раз катался вчера. <…> Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые безбашенно ездят 25 км/ч», — сказал Бубнов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с кикшеринговыми сервисами по поводу скоростных ограничений, но пока договоренностей нет. Бубнов отметил, что, возможно, придется вводить штрафы для гоняющих самокатчиков.