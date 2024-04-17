17 апреля 2024

Вице-мэр Екатеринбурга наездил на электросамокате 427 километров. Фото

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Алексей Орлов в сквере имени Фридриха Энгельса. Екатеринбург , бубнов алексей
По словам Алексея Бубнова, правила он не нарушает Фото:

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что наездил 427,1 километра на электросамокате по городским улицам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU

«427 километров. Последний раз катался вчера. <…> Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые безбашенно ездят 25 км/ч», — сказал Бубнов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с кикшеринговыми сервисами по поводу скоростных ограничений, но пока договоренностей нет. Бубнов отметил, что, возможно, придется вводить штрафы для гоняющих самокатчиков.

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Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что наездил 427,1 километра на электросамокате по городским улицам. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU «427 километров. Последний раз катался вчера. <…> Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые безбашенно ездят 25 км/ч», — сказал Бубнов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с кикшеринговыми сервисами по поводу скоростных ограничений, но пока договоренностей нет. Бубнов отметил, что, возможно, придется вводить штрафы для гоняющих самокатчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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