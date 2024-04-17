17 апреля 2024

В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки трупов породистых собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Передержка для собак пострадавших от паводка. Курган, собака, клетка, пес, животное, передержка
В питомнике остались еще 39 собак Фото:

В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область) 9 апреля обнаружили 31 труп породистых собак. Животные погибли из-за холода. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Найден 31 труп в питомнике „Рива Паласио“. Щенки, подростки, взрослые животные. Маламуты, вольфсхунды, хаски, волчаки, дворяни. Две кучи трупов и еще несколько разбросаны по территории. Собаки замерзли», — пишет сообщество «Huskyеkb — возьми хаски из приюта». Отмечается, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр.

В группе пояснили, что следит за питомником мужчина, уверяющий о смерти собак из-за старости. «Он оправдывает себя погодными условиями, но он прекрасно знал климат на Урале, знал тогда, когда посадил истощенных собак на цепь без укрытий, тем самым приговорив их медленной страшной смерти», — считают волонтеры. Сейчас в питомнике находятся еще 39 собак.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Рива Паласио». На момент публикации ответ получить не удалось.

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В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область) 9 апреля обнаружили 31 труп породистых собак. Животные погибли из-за холода. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте». «Найден 31 труп в питомнике „Рива Паласио“. Щенки, подростки, взрослые животные. Маламуты, вольфсхунды, хаски, волчаки, дворяни. Две кучи трупов и еще несколько разбросаны по территории. Собаки замерзли», — пишет сообщество «Huskyеkb — возьми хаски из приюта». Отмечается, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр. В группе пояснили, что следит за питомником мужчина, уверяющий о смерти собак из-за старости. «Он оправдывает себя погодными условиями, но он прекрасно знал климат на Урале, знал тогда, когда посадил истощенных собак на цепь без укрытий, тем самым приговорив их медленной страшной смерти», — считают волонтеры. Сейчас в питомнике находятся еще 39 собак. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Рива Паласио». На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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