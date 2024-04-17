В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки трупов породистых собак

В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область) 9 апреля обнаружили 31 труп породистых собак. Животные погибли из-за холода. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте».
«Найден 31 труп в питомнике „Рива Паласио“. Щенки, подростки, взрослые животные. Маламуты, вольфсхунды, хаски, волчаки, дворяни. Две кучи трупов и еще несколько разбросаны по территории. Собаки замерзли», — пишет сообщество «Huskyеkb — возьми хаски из приюта». Отмечается, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр.
В группе пояснили, что следит за питомником мужчина, уверяющий о смерти собак из-за старости. «Он оправдывает себя погодными условиями, но он прекрасно знал климат на Урале, знал тогда, когда посадил истощенных собак на цепь без укрытий, тем самым приговорив их медленной страшной смерти», — считают волонтеры. Сейчас в питомнике находятся еще 39 собак.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Рива Паласио». На момент публикации ответ получить не удалось.
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