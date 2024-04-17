Происшествия В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки трупов породистых собак 18 апреля 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + В питомнике остались еще 39 собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область) 9 апреля обнаружили 31 труп породистых собак. Животные погибли из-за холода. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте». «Найден 31 труп в питомнике „Рива Паласио“. Щенки, подростки, взрослые животные. Маламуты, вольфсхунды, хаски, волчаки, дворяни. Две кучи трупов и еще несколько разбросаны по территории. Собаки замерзли», — пишет сообщество «Huskyеkb — возьми хаски из приюта». Отмечается, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр. В группе пояснили, что следит за питомником мужчина, уверяющий о смерти собак из-за старости. «Он оправдывает себя погодными условиями, но он прекрасно знал климат на Урале, знал тогда, когда посадил истощенных собак на цепь без укрытий, тем самым приговорив их медленной страшной смерти», — считают волонтеры. Сейчас в питомнике находятся еще 39 собак. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Рива Паласио». На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В питомнике «Рива Паласио» возле деревни Гусева Белоярского городского округа (Свердловская область) 9 апреля обнаружили 31 труп породистых собак. Животные погибли из-за холода. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте». «Найден 31 труп в питомнике „Рива Паласио“. Щенки, подростки, взрослые животные. Маламуты, вольфсхунды, хаски, волчаки, дворяни. Две кучи трупов и еще несколько разбросаны по территории. Собаки замерзли», — пишет сообщество «Huskyеkb — возьми хаски из приюта». Отмечается, что на место происшествия приезжали сотрудники полиции и проводили подробный осмотр. В группе пояснили, что следит за питомником мужчина, уверяющий о смерти собак из-за старости. «Он оправдывает себя погодными условиями, но он прекрасно знал климат на Урале, знал тогда, когда посадил истощенных собак на цепь без укрытий, тем самым приговорив их медленной страшной смерти», — считают волонтеры. Сейчас в питомнике находятся еще 39 собак. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Рива Паласио». На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям