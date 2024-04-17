Американку, задержанную в Екатеринбурге за помощь ВСУ, оставили в СИЗО

18 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Ксения Карелина будет в СИЗО до 5 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей выпускницу УрФУ, жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Под стражей Карелина будет находиться как минимум до 5 июля. Меру пресечения ей продлили еще в начале апреля, уточнили в суде. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей выпускницу УрФУ, жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Под стражей Карелина будет находиться как минимум до 5 июля. Меру пресечения ей продлили еще в начале апреля, уточнили в суде. О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.