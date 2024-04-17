Американку, задержанную в Екатеринбурге за помощь ВСУ, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей выпускницу УрФУ, жительницу Лос-Анджелеса Ксению Карелину, обвиняемую в госизмене за перевод денежных средств на нужды украинской армии. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Под стражей Карелина будет находиться как минимум до 5 июля. Меру пресечения ей продлили еще в начале апреля, уточнили в суде.
О том, что сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге 32-летнюю девушку стало известно 20 февраля. Карелина имеет двойное гражданство: РФ и США. По данным ФСБ, она участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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