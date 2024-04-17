17 апреля 2024

В Перми планируют закрыть последний магазин электроники «Корпорация Центр»

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Бытовая техника.Пермь, пылесос, бытовая техника, пылесосы, магазин
Магазины «Корпорации Центра» выкупают конкуренты Фото:

В Перми может закрыться последний магазин электроники «Корпорация Центр». Региональную сеть, которой он принадлежит, решили ликвидировать.

«Региональная сеть электроники „Корпорация ‚Центр‘“ ликвидируется. На фоне падения прибыли представители сети „начали приходить к другим участникам рынка с предложением о выкупе арендных мест под размещение магазинов“», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Последний пермский магазин сети расположен в ТЦ «Новая столица». Ранее было еще два магазина на улице Революции, 38, и в ТЦ «Астраханский» на улице Маршала Рыбалко, 41а. Сейчас они закрыты. Всего в России осталось 70 магазинов сети, но часть из них выкупила челябинская компания «РБТ-Электроника».

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В Перми может закрыться последний магазин электроники «Корпорация Центр». Региональную сеть, которой он принадлежит, решили ликвидировать. «Региональная сеть электроники „Корпорация ‚Центр‘“ ликвидируется. На фоне падения прибыли представители сети „начали приходить к другим участникам рынка с предложением о выкупе арендных мест под размещение магазинов“», — пишет «Коммерсант Прикамье». Последний пермский магазин сети расположен в ТЦ «Новая столица». Ранее было еще два магазина на улице Революции, 38, и в ТЦ «Астраханский» на улице Маршала Рыбалко, 41а. Сейчас они закрыты. Всего в России осталось 70 магазинов сети, но часть из них выкупила челябинская компания «РБТ-Электроника».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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