В Перми планируют закрыть последний магазин электроники «Корпорация Центр»

В Перми может закрыться последний магазин электроники «Корпорация Центр». Региональную сеть, которой он принадлежит, решили ликвидировать.
«Региональная сеть электроники „Корпорация ‚Центр‘“ ликвидируется. На фоне падения прибыли представители сети „начали приходить к другим участникам рынка с предложением о выкупе арендных мест под размещение магазинов“», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Последний пермский магазин сети расположен в ТЦ «Новая столица». Ранее было еще два магазина на улице Революции, 38, и в ТЦ «Астраханский» на улице Маршала Рыбалко, 41а. Сейчас они закрыты. Всего в России осталось 70 магазинов сети, но часть из них выкупила челябинская компания «РБТ-Электроника».
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В Перми может закрыться последний магазин электроники «Корпорация Центр». Региональную сеть, которой он принадлежит, решили ликвидировать. «Региональная сеть электроники „Корпорация ‚Центр‘“ ликвидируется. На фоне падения прибыли представители сети „начали приходить к другим участникам рынка с предложением о выкупе арендных мест под размещение магазинов“», — пишет «Коммерсант Прикамье». Последний пермский магазин сети расположен в ТЦ «Новая столица». Ранее было еще два магазина на улице Революции, 38, и в ТЦ «Астраханский» на улице Маршала Рыбалко, 41а. Сейчас они закрыты. Всего в России осталось 70 магазинов сети, но часть из них выкупила челябинская компания «РБТ-Электроника».