Задержанную ФСБ экс-главу свердловского «Движения первых» подозревают в хищении

18 апреля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Наталья Ермаченко руководила филиалом ровно год — до марта 2024-го Фото: страница Ермаченко в соцсети «ВКонтакте» Наталью Ермаченко — задержанную накануне ФСБ экс-главу свердловского отделения «Движения первых» — подозревают в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По версии следствия, Ермаченко, пользуясь доверием местного филиала „Российского детского фонда“ и своих коллег по „Движению первых“, похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта „Образование“», — поделился собеседник агентства. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Задерживали ее уже в статусе руководителя одного из подразделений областного «Дворца молодежи». «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталью Ермаченко — задержанную накануне ФСБ экс-главу свердловского отделения «Движения первых» — подозревают в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По версии следствия, Ермаченко, пользуясь доверием местного филиала „Российского детского фонда“ и своих коллег по „Движению первых“, похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта „Образование“», — поделился собеседник агентства. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Задерживали ее уже в статусе руководителя одного из подразделений областного «Дворца молодежи». «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».