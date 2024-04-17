17 апреля 2024

Задержанную ФСБ экс-главу свердловского «Движения первых» подозревают в хищении

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Ермаченко руководила филиалом ровно год — до марта 2024-го
Наталья Ермаченко руководила филиалом ровно год — до марта 2024-го Фото:

Наталью Ермаченко — задержанную накануне ФСБ экс-главу свердловского отделения «Движения первых» — подозревают в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«По версии следствия, Ермаченко, пользуясь доверием местного филиала „Российского детского фонда“ и своих коллег по „Движению первых“, похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта „Образование“», — поделился собеседник агентства.

Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Задерживали ее уже в статусе руководителя одного из подразделений областного «Дворца молодежи».

«Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

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Наталью Ермаченко — задержанную накануне ФСБ экс-главу свердловского отделения «Движения первых» — подозревают в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «По версии следствия, Ермаченко, пользуясь доверием местного филиала „Российского детского фонда“ и своих коллег по „Движению первых“, похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта „Образование“», — поделился собеседник агентства. Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Задерживали ее уже в статусе руководителя одного из подразделений областного «Дворца молодежи». «Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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