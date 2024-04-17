Задержанную ФСБ экс-главу свердловского «Движения первых» подозревают в хищении

Наталью Ермаченко — задержанную накануне ФСБ экс-главу свердловского отделения «Движения первых» — подозревают в хищении более четырех миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«По версии следствия, Ермаченко, пользуясь доверием местного филиала „Российского детского фонда“ и своих коллег по „Движению первых“, похитила 4,271 миллиона рублей. Они были выделены на патриотическое воспитание в рамках нацпроекта „Образование“», — поделился собеседник агентства.
Ермаченко возглавляла свердловское «Движение первых» со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го. Задерживали ее уже в статусе руководителя одного из подразделений областного «Дворца молодежи».
«Движение первых» появилось в июле 2022 года — по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».
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