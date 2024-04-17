Для молодых специалистов в райцентре ЯНАО построят арендный дом

18 апреля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале построят дом арендного жилья для молодых специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) для вновь прибывших молодых специалистов построят дом арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «На улице Тарасова в центре города начнется строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры. Проектные работы уже ведутся, готовится строительная площадка. Новостройка предназначена для молодых учителей, врачей и представителей других социально значимых профессий. Они смогут арендовать квартиры на коммерческой основе», — сообщает пресс-служба ЯНАО на официальном сайте. В рамках программы поддержки молодым учителям, врачам и другим специалистам предоставляется единовременное пособие и ежемесячная компенсация за аренду жилья. Также они получают максимальную северную надбавку к зарплате, что является частью инициативы, одобренной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU сообщало о том, что медикам ЯНАО увеличили социальные выплаты. Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям «венерология», «ВИЧ-инфекция», «психиатрия, наркология», «фтизиатрия», работники скорой помощи и медработники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) для вновь прибывших молодых специалистов построят дом арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «На улице Тарасова в центре города начнется строительство пятиэтажного дома на 62 квартиры. Проектные работы уже ведутся, готовится строительная площадка. Новостройка предназначена для молодых учителей, врачей и представителей других социально значимых профессий. Они смогут арендовать квартиры на коммерческой основе», — сообщает пресс-служба ЯНАО на официальном сайте. В рамках программы поддержки молодым учителям, врачам и другим специалистам предоставляется единовременное пособие и ежемесячная компенсация за аренду жилья. Также они получают максимальную северную надбавку к зарплате, что является частью инициативы, одобренной губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU сообщало о том, что медикам ЯНАО увеличили социальные выплаты. Это медики первичного звена, оказывающие помощь по профилям «венерология», «ВИЧ-инфекция», «психиатрия, наркология», «фтизиатрия», работники скорой помощи и медработники.